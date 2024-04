Rússia adiciona diretora e dramaturga à lista de "terroristas e extremistas"

LONDRES (Reuters) - A diretora de teatro russa Zhenya Berkovich e a dramaturga Svetlana Petriychuk foram incluídas em uma lista oficial de "terroristas e extremistas" enquanto aguardam julgamento sob acusações de "justificar o terrorismo".

As duas foram presas em maio do ano passado. As acusações contra elas estão relacionadas a uma peça premiada sobre mulheres russas que se casaram com combatentes do Estado Islâmico.

O registro de "terroristas e extremistas" é publicado online e administrado pela Rosfinmonitoring, uma agência estatal que tem o poder de congelar os bens de pessoas e entidades da lista - mesmo que ainda não tenham sido condenadas por um crime.

Berkovich, 38 anos, e Petriychuk, 43 anos, estão entre milhares de pessoas e entidades que foram designadas de forma semelhante em uma repressão a atividades percebidas como subversivas que se intensificou depois que a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

O Kremlin não comenta sobre casos individuais, mas diz que a Rússia está envolvida em uma luta existencial com o Ocidente e precisa manter suas leis e se defender com firmeza.

A peça "Finist the Bright Falcon" foi escrita por Petriychuk e estreou em 2020 sob a direção de Berkovich. O processo decorrente dela se tornou um foco para outros artistas, defensores dos direitos humanos e ativistas da liberdade de expressão.

Em uma audiência no tribunal em janeiro, Berkovich se dirigiu ao juiz em verso, satirizando o ritmo repetitivo e lento dos procedimentos e descrevendo a dor pela qual ela e sua família estavam passando.

No discurso, cuja versão foi posteriormente lançada por artistas russos em um vídeo no YouTube no estilo rap, Berkovich disse, em parte:

"Estou na Rússia, sob a rede de investigação,

Não tenho para onde fugir, nada a ganhar.

Ainda tenho dois filhos doentes, não se esqueçam,

Cuja infância foi roubada, mais uma vez"

(Reportagem de Mark Trevelyan)