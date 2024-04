A partir de R$ 600: qual dos novos celulares da Realme devo comprar agora?

A fabricante chinesa Realme tem mantido um ritmo acelerado de lançamentos no mercado brasileiro para competir com marcas já consolidadas como Samsung e Motorola. Um dos diferenciais é o preço competitivo. É possível encontrar smartphones por a partir de R$ 600. As novidades do momento incluem:

Realme Note 50, modelo mais básico.

Realme C53 e o C67, modelos intermediários com características para agradar diferentes perfis de usuários.

Realme 12 Pro+, celular intermediário premium com recursos avançados encontrados nos mais caros.

Testamos os quatro telefones e contamos a seguir os pontos positivos e negativos de cada um deles.

Realme Note 50

É um bom modelo para quem procura um celular baratinho, mas sem ter aparência de simplicidade. Ele já pode ser encontrado por menos de R$ 600 (3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento) e, portanto, se posiciona bem no segmento de entrada.

O que gostamos

Um dos pontos altos do Realme Note 50 é o seu visual. Ainda que simples, ele tem um acabamento caprichado e que faz o celular ser facilmente confundido com um modelo intermediário.

Considerando se tratar de um celular de entrada, o conjunto de câmeras fica na média para a categoria. Em ambientes iluminados e produz imagens satisfatórias nessas condições. Já a construção também chama a atenção por ter certificação IP54, que significa resistência a respingos de água e poeira.

Pontos de atenção

Por outro lado, a ausência de um carregador rápido - o que faz a bateria de 5.000 mAh demorar bastante tempo para ser recarregada -, bem como a combinação entre resolução HD+ e tela grande não nos agradaram tanto assim. A reprodução de imagens no painel é básica, seguindo o padrão desse segmento de celulares mais baratos.

E não espere muito do desempenho também. É um telefone para atividades mais do dia a dia. Não é possível jogar games pesados com ele.

Ele vale a pena para quem?

Quem está atrás de um celular "o mais barato possível" encontra no Realme Note 50 uma opção interessante.

Ficha técnica - Realme Note 50

Sistema: Android 13 com Realme UI T

Android 13 com Realme UI T Tela: 6,74 polegadas IPS, HD+ (720 x 1600 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

6,74 polegadas IPS, HD+ (720 x 1600 pixels), 90 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 13 MP (grande angular) + 0,08 MP (auxiliar)

13 MP (grande angular) + 0,08 MP (auxiliar) Câmera frontal: 5 MP (grande angular)

5 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Unisoc Tiger T612 (octa-core de 1,8 GHz)

Unisoc Tiger T612 (octa-core de 1,8 GHz) Armazenamento: 64 GB ou 128 GB (expansível por cartão micro SD)

64 GB ou 128 GB (expansível por cartão micro SD) Memória RAM: 3 ou 4 GB

3 ou 4 GB Resistência à água: IP54 (resistente a respingos de água e poeira)

IP54 (resistente a respingos de água e poeira) Dimensões: 167,2 x 76,7 x 8 mm (A x L x P); 186 gramas

Realme C53

O Realme C53 pode ser colocado em uma categoria acima do Note 50, como um "modelo básico premium" ou ainda um "intermediário de entrada". Ele já pode ser encontrado por menos de R$ 1.000 e traz qualidades que fazem dele um produto com custo-benefício interessante.

O que gostamos

O visual do aparelho é bonito, com traseira brilhante e espessura fina. Outro destaque é a tela, que usa resolução Full HD+, algo não tão comum no segmento. O desempenho também não destoa do que se vê nessa faixa de preço. Também vale mencionar a presença de carregador rápido na caixa.

Pontos de atenção

O conjunto de câmeras do C53 não encantou, gerando fotos com uma aparência "processada demais" pelo sistema do aparelho. Um ponto que requer muita atenção dos usuários é a ausência de qualquer certificação de proteção contra água. Ou seja, mantenha esse aparelho bem seco!

Ele vale a pena para quem?

O Realme C53 é interessante para quem quer um aparelho focado em custo-benefício, mas que não é simples demais. Considerando o seu segmento, ele tende a agradar seus donos.

Ficha técnica - Realme C53

Sistema: Android 13 com Realme UI T

Android 13 com Realme UI T Tela: IPS LCD de 6,74 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

IPS LCD de 6,74 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 90 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 0,3 MP (profundidade)

50 MP (grande angular) + 0,3 MP (profundidade) Câmera frontal: 8 MP (grande angular)

8 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Unisoc Tiger T612 (octa-core de 1,8 GHz)

Unisoc Tiger T612 (octa-core de 1,8 GHz) Armazenamento: 128 GB ou 256 GB (expansível por cartão micro SD)

128 GB ou 256 GB (expansível por cartão micro SD) Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

6 GB ou 8 GB Dimensões: 167,3 mm x 76,7 mm x 7,5 mm (A x L x P); 182 gramas

Realme C67

O Realme C67 é um "intermediário raiz". Isso significa que ele tenta unir qualidades de top de linha por um preço mais acessível. Há concessões, claro, mas no geral é um aparelho que cumpre bem o que se propõe.

O que gostamos

O grande destaque é a câmera traseira dupla, que conta com uma lente grande angular com sensor de 108 MP. Por mais que ele não vá muito além —tirando essa lente, há um sensor de profundidade de 2 MP—, isso é suficiente para tirar fotos de ótima qualidade.

Ele não é um aparelho para jogos, mas ainda assim o desempenho é bom e não há engasgos no dia a dia. Por fim, acompanha carregador rápido de 33 W na caixa.

Pontos de atenção

O único ponto de atenção do aparelho é a ausência de conectividade com redes 5G. Ainda que ele não ocupe posições mais altas dentro do segmento dos intermediários, é uma característica indesejável nos dias de hoje.

Ele vale a pena para quem?

O Realme C67 oferece uma das melhores relações entre custo e qualidade fotográfica e, sendo assim, deve agradar quem quer um celular em conta capaz de tirar boas fotos. No mais, ele tem bom desempenho para tarefas diárias, mas decepciona quem busca um aparelho com conexão 5G.

Ficha técnica - Realme C67

Sistema: Android 14 com Realme UI

Android 14 com Realme UI Tela: IPS LCD de 6.72 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

IPS LCD de 6.72 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 90 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 108 MP (grande angular) + 2 MP (profundidade)

108 MP (grande angular) + 2 MP (profundidade) Câmera frontal: 8 MP (grande angular)

8 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Snapdragon 685 (octa-core de 2,8 GHz)

Snapdragon 685 (octa-core de 2,8 GHz) Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento: 128 ou 256 GB, expansível por cartão micro SD

128 ou 256 GB, expansível por cartão micro SD Dimensões: 164,6 mm x 75,4 mm x 7,6 mm (A x L x P); 185 gramas

Realme 12 Pro+

Esse já é um aparelho intermediário mais próximo dos top de linha. Ele tem um visual nada discreto, um revestimento de couro vegano na traseira e tem tudo para agradar quem curte tirar fotos.

O que gostamos?

O Realme 12 Pro+ foi uma boa surpresa, no geral. Ele é bem acabado, a traseira em couro vegano dá firmeza ao segurarmos o aparelho —ainda que isso se perca ao se usar uma capinha— e o desempenho dá conta das mais diversas atividades, sejam "coisas do dia a dia" ou até mesmo jogos.

O que mais chamou a atenção, porém, foi o conjunto de câmeras. Ele é completo, com direito a teleobjetiva periscópica, e rendeu imagens de uma qualidade pouco vista em aparelhos intermediários.

Quais são os pontos de atenção?

O visual rebuscado do aparelho, inspirado em relógios de luxo, tende a dividir opiniões. Se por um lado ele faz o Realme 12 Pro+ não passar despercebido, por outro ele pode incomodar quem prefere celulares mais discretos.

Ele vale a pena para quem?

Se a ideia é ter um celular intermediário com uma pegada mais premium e, principalmente, capaz de tirar fotos excelentes, o Realme 12 Pro+ é uma excelente pedida. Ele tem bom desempenho e um conjunto de câmeras praticamente imbatível no segmento.

Ficha técnica - Realme 12 Pro+