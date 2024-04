Paraíso Tropical: confira os resumos dos capítulos desta semana (15 a 19/4)

Falta pouco para a reprise de 'Paraíso Tropical' no 'Vale a Pena Ver de Novo' entrar na reta final. Confira a seguir os resumos dos capítulos desta semana.

Segunda-feira, 15 de abril

Antenor chega ao escritório de Olavo e o tira de lá, para que Amyr possa vasculhar o computador. Amyr não encontra nada. Daniel quer pegar o notebook de Olavo na casa dele. Taís planeja sequestrar Zé Luis pra ficar com o dinheiro de Paula. Antenor desabafa com Lucia sobre seu desejo de ter um filho com ela. Mateus fecha um contrato para seu blog. Cassio o auxilia. Fingindo ser Paula, Taís pega Zé Luis no albergue. Lucia e Hermínia procuram Zé Luis. Taís ameaça Zé Luis e pede resgate a Paula. O menino consegue se desvencilhar e Taís foge com Ivan. Olavo pensa em Bebel, com saudades. Antenor se emociona no batizado do filho de Ana Luisa. Os dois lembram do filho. Bebel vai até o hotel falar com Olavo. Bebel vai pedir trabalho para Jader, mas pede que seja um cliente de luxo. Ele ironiza, mas finge que vai ajudá-la. Vidal segue Taís e descobre onde ela está morando. Ele liga para Paula e avisa que a irmã está em um hotel na Lapa. Olavo depõe na delegacia e diz que não desconfiava de que havia internado a Paula. Paula invade o quarto de Taís.

Terça-feira, 16 de abril

Paula briga com Taís. Ivan aparece e dá uma pancada forte na cabeça de Paula, que desmaia. Taís e Ivan fogem. A polícia invade o esconderijo de Taís e encontra Paula desacordada. Marion recebe intimação para depor. Lucia percebe que Antenor está angustiado e quer saber o porquê. Ele esbraveja contra Taís. Lucia estranha a reação do marido. O celular de Antenor toca e Lucia vê o nome de Taís no visor. Marion conta para Olavo que Ivan e Taís são amantes. Lucia pergunta para Antenor como ele conheceu Taís.· Ivan vende o taxi e conta para Taís que deixou o dinheiro da venda no fundo falso do armário do seu apartamento. Olavo quer o táxi de volta e Ivan diz que vendeu.· Furioso, Olavo diz que já ficou com Taís e os dois têm uma briga feia. Ivan foge do hotel e passa pela porta de saída bem na hora que o carro novo de Olavo está chegando. Ivan, então, entra no carro e sai. Ivan exige saber se Taís transou com Olavo. Taís invade o carro de Antenor. Ela exige um milhão de dólares pelo silêncio. Olavo pede para Jader dar uma surra em Ivan. Taís deixa um recado para Ivan dizendo que o ama e que conseguiu o dinheiro. Ela ainda diz que vai passar na casa da Paula para pegar o passaporte. Taís não consegue abrir o cofre, a campainha toca e ela se surpreende.· Daniel deixa Paula no supermercado e volta para casa sozinho. Ele encontra Taís morta no chão com a casa fedendo a gás. Daniel liga para o delegado e avisa que Taís se suicidou.· Marion chega em casa bem abalada. Antenor volta para casa apressado e guardando uma maleta. Heloisa chora na porta do frigideira. Ivan volta para o esconderijo arrasado. Daniel conta para Paula que Taís se matou.

Quarta-feira, 17 de abril

Ana Luisa conta para Nereu que Taís se matou. Lucia se surpreende com Antenor deitado no quarto escuro. Lucia conta para ele que Taís se matou com gás. Hermínia e Clemente contam para Zé Luis que Taís se matou. Celeste conta para o delegado que recebeu um telefonema de Paula para sair de casa. Paula afirma que não foi ela. Mais uma vez foi Taís se passando por ela. Mateus conta para Cássio sobre a morte de Taís. Mateus confessa para Cássio que quer levar Camila à festa da operadora. Fred desabafa com Fernanda sobre estar sentindo saudade de Camila. Fernanda o convence a assistirem um filme juntos. Antenor e Lucia conversam com Paula e Daniel sobre a suspeita de assassinato de Taís. Paula avisa a Daniel que quer dar um enterro decente para irmã. Claudio avisa Marion da morte de Taís. Eles ficam mexidos. Olavo sente ao ler a notícia da morte de Taís. Alice não liga. Olavo pressiona Marion para saber o paradeiro de Ivan, que assiste escondido ao enterro de Taís. Quando todos saem, Ivan se aproxima do túmulo da amante e chora. Daniel vê Ivan e fala para Paula avisar ao delegado. Ivan foge, é perseguido por Daniel e pelos policiais, mas acaba sendo capturado. Camila conta para mãe que está com saudades de Fred. Nely convence a filha a telefonar para o marido. Fernanda ouve a mensagem de Camila e apaga. Mateus aparece na casa de Camila e a surpreende.

Quinta-feira, 18 de abril

Daniel vê Ivan e chama a polícia. Ivan é cercado. Camila liga para Fred e deixa um recado saudoso. Fernanda, mais uma vez, apaga a mensagem. Mateus convida Camila para a festa da sua contratação. Susaninha e Rita se irritam com Fernanda e contam que Mateus foi à casa de Neli convidar Camila. Marion se recusa a ajudar Ivan. Antenor elogia a discrição de Sérgio Otávio e garante que não está envolvido em nada ilícito. Cássio diz a Lúcia que gostaria que Mateus tivesse o seu nome. Mateus se emociona com o pedido de Cássio. Yvone promete ajudar Daniel para que ele consiga entrar na casa de Olavo. Ivan nega tudo. Fred vê Camila e Mateus se beijando na festa. Olavo denuncia Ivan pelo roubo do carro. Lúcia faz perguntas ao ver Antenor guardando muito dinheiro no cofre. Lúcia conta que sabe que Taís ligou para Antenor e ele diz que a Taís que ligou é sua agente de viagem. Camila diz a Mateus que está confusa, mas ele a beija novamente. Fred acusa Fernanda de tê-lo levado à festa só para dar o flagrante em Camila e Mateus. Ivan implora que Olavo arrume um advogado para ele, mas o executivo se nega a ajudar o irmão. Daniel consegue a cópia da chave da casa de Olavo. Bebel encontra Olavo e lhe pede ajuda, mas ele a menospreza.· Lúcia pega o celular de Antenor e liga para Taís. Ela ouve a voz de Taís Grimaldi na caixa postal. Neves diz que Paula é suspeita pela morte da irmã. Camila fica triste ao saber que Fred viu o beijo. Antenor conta a Daniel que ofereceu dinheiro para Taís separá-lo de Paula e que foi chantageado por ela para não contar sobre o acordo. Daniel pergunta o que Antenor estava fazendo na hora da morte de Taís. Ele responde que estava conseguindo o dinheiro da chantagem, mas que não a encontrou. Daniel mostra todo seu desprezo pela atitude de Antenor. Camila tenta se explicar, mas Fred fica furioso. Daniel e Paula procuram uma testemunha para provar que eles estavam na praia na hora do crime. Gilmar depõe dizendo que Ivan quebrou o quarto de hotel e brigou com Taís pouco antes da morte da moça. Ivan conta para Lúcia sobre o dinheiro que Antenor ofereceu a Taís e acusa-o pelo assassinato. Lúcia acusa Antenor, que jura ter se arrependido do trato com Taís. Lúcia o chama de mentiroso e quer que ele nunca mais a procure.

Sexta-feira, 19 de abril

Joana diz a Jáder que está tendo problemas com Cadelão e ele deixa claro que não quer se envolver. Lúcia diz a Paula e Daniel que despreza Antenor. Bebel volta a trabalhar no calçadão, sob a supervisão de Jáder. Joana diz a Úrsula que vai conseguir o dinheiro para pagar Cadelão. Gustavo começa uma conversa de reconciliação com Dinorá. No entanto, ele descobre que a ex-mulher pegou o bilhete que Gilda escreveu e fica muito decepcionado. Gustavo pede Gilda em casamento e ela aceita. Cássio pede que Joana conte o que está acontecendo, mas ela desconversa. Joana abre o caixa do restaurante, mas não consegue pegar o dinheiro. Cássio observa de longe. Daniel e Amir se hospedam no apart-hotel de Olavo. Paula telefona fingindo ser uma repórter e marca uma sessão de fotos com Alice, para despistá-la e deixar o quarto de Olavo livre. Ivan chantageia Marion: se ela não arrumar um bom advogado, ele contará que ela era cúmplice de Taís e que também falsificou o colar de diamantes de Urbano. Acuada, Marion promete ajudar Ivan. Cássio diz a Joana que viu quando ela mexeu no caixa do restaurante e quer saber o que está acontecendo. Joana decide contar a verdade, mas, de longe, Cadelão a ameaça e ela desiste. Ivan confirma para Hélio que Taís estava chantageando Antenor e que eles devem ter se encontrado. Como prova, mostra o recado deixado no celular dele por Taís. Hélio descarta a possibilidade de suicídio. Amir entra no apartamento de Olavo, mas se esconde quando o executivo chega. Rodrigo e Tiago oferecem dinheiro para Joana, que aceita. Camila pede perdão a Fred, mas ele diz que não sabe se é capaz de perdoá-la. Ivan é libertado.· Daniel pede ajuda a Vidal para pedir ao banco a identificação do computador que fez a transação. Sheila avisa Olavo que Antenor brigou com Lúcia e com Daniel.· Olavo combina com Lutero de colocar Ismael como cozinheiro da casa de Antenor, para ser um informante deles. Hermínia intercede, mas Lúcia se recusa a conversar com Antenor, quando ele a procura em casa.

* As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.