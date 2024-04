Região tcheca já foi palco de 007 e tem água que ajuda a engravidar

O maior tesouro tcheco ficou, literalmente, enterrado durante 40 anos em Karlovy Vary, região que já foi cenário para filmes de 007 e é frequentada por milionários europeus.

O destino na República Tcheca (ou Tchéquia) fica a apenas duas horas de carro da capital, Praga, e abriga castelos, paisagens bucólicas, cenários de cinema e até uma curiosa cidade que ajuda mulheres a engravidar.

Três cidades desta área estão registradas na Unesco na lista "Grandes Termais da Europa", que reúne patrimônios termais históricos em sete países. São elas, a principal, Karlovy Vary, nome da cidade e da região, Mariánské Lázne e Frantikovy Lázne.

Daniel Craig e Queen Latifah se hospedaram e filmaram no icônico Grandhotel Pupp Imagem: Andrtea Miramontes @ladobviagem

As águas famosas desta área foram estudadas cientificamente. Descobriu-se que elas ajudam a retardar o envelhecimento, tratar doenças gastrointestinais, infertilidade, dores de articulação, entre outros problemas de saúde.

Cidade e região têm o mesmo nome, Karlovy Vary. A cidade foi fundada pelo imperador Carlos 4 (1316 - 1378), o líder mais amado da Tchéquia, chamado, inclusive, de pai dos tchecos. O nome foi dado em homenagem ao imperador e significa "águas quentes de Carlos".

Além de aproveitar as belezas desta área, Carlos 4 costumava tratar de sua saúde nas águas de Karlovy Vary, assim como muitas celebridades e realezas de outros países.

O compositor alemão Ludwig van Beethoven foi uma das personalidades apaixonadas pela cidade, que é cortada pelo rio Teplá. Inspirado pelas belezas, ele teria composto sinfonias famosas ali.

Bond, James Bond

A cidade de Karlovy Vary é um prato cheio para Hollywood. Já foi cenário para sucessos de bilheteria como "As Férias da Minha Vida", com Queen Latifah, e "007 Cassino Royale" (filmes de 2006).

Imagem: Andrea Miramontes @ladobviagem

Tanto James Bond (interpretado por Daniel Craig), como Queen Latifah se hospedaram e filmaram no icônico Grandhotel Pupp, sinônimo de luxo em toda a Europa.

Ao lado do hotel está o cassino do filme, onde Bond ganha US$ 115 milhões em uma cartada histórica. Ele foi recriado no salão principal do Spa Imperial. Secular, o spa hoje é uma casa de banhos restaurada que foi transformada em um centro cultural.

Imagem: Andrea Moramontes @ladobviagem

O passeio segue para o centro da cidade, onde as lojinhas de cristais tchecos se destacam. Os mais luxuosos pertencem à icônica grife Moser, marca escolhida por reis e rainhas do mundo todo.

A fábrica de cristais Moser pode ser visitada, inclusive para conhecer a produção 100% artesanal, impressionante. Vidros a temperaturas absurdas saem do forno e são literalmente moldados no sopro, para chegar às peças finais.

Imagem: Andrea Miramontes @ladobviagem

O processo faz dos funcionários verdadeiros artistas plásticos. Sinônimo de luxo, um vaso de cristal vendido na loja chega a custar mais de R$ 10 mil. Veja bem, essa é uma peça comum, e não feita sob medida, cujo valor será infinitamente mais alto.

Bebida secreta e água milagrosa

Além de cinematográfica, a cidade de Karlovy Vary é muito procurada pelas águas medicinais, carregadas em minerais, que tratam, especialmente, doenças gastrointestinais.

Tudo cientificamente comprovado, tanto que até os planos de saúde da República Tcheca pagam o hotel de quem vai passar uns dias por lá com receita médica.

O tratamento é presencial. A água não pode ser envasada, pois perde as propriedades. Deve ser tomada quente, direto das fontes públicas. Também não pode ser bebida em copos e canecas normais, plásticos e, muito menos, com as mãos. Você corre o risco de se queimar seriamente.

Imagem: Andrea Miramontes @ladobviagem

As águas medicinais podem sair do solo com temperatura de até 70ºC e, por isso, devem ser tomadas em canecas especiais de porcelana, com design que evita queimaduras. É preciso deixar claro que a água milagrosa é remédio duro de engolir. O líquido sobe fervendo do solo e tem gosto (muito) acentuado de ferro.

Os prédios onde estão as fontes de águas públicas são um show à parte. Um desses espaços, chamado Mill Colonnade, reúne uma centena de colunas renascentistas e também foi palco para cenas do filme de James Bond.

Imagem: Andrea Miramontes @ladobviagem

Mas se o seu propósito não é beber para se tratar, mas para curtir, aproveite para conhecer outra bebida exclusiva do destino, a Becherovka, que rende bons drinques. Trata-se de um licor de ervas, algumas secretas. É possível fazer degustação no museu, dedicado à história da bebida. Já nos restaurantes, não deixe de provar beton, drinque que leva Becherovka e tônica.

Aproveitando a gastronomia da região, ao caminhar pela cidade experimente oplatka, uma bolacha waffle gigante, fininha, redonda e crocante, vendida em barraquinhas de rua.

Castelos, cidades medievais e tesouro

Imagem: Andrea Miramontes / @ladobviagem

A melhor forma de conhecer a região é alugar um carro e visitar algumas cidades, especialmente aquela onde se encontra o tesouro misterioso. A primeira parada a partir de Karlovy Vary é Locket, fundada em 1240, cuja atração principal é um castelo medieval de mesmo nome.

O próprio imperador Carlos 4 chegou a morar no local. A cidade e o castelo histórico também foram palco de batalhas medievais nos séculos 13 e 14, e a fortaleza virou uma prisão em 1795.

O castelo de estrutura preservada revela a história de cada sala. Dentro delas, há exposição de armaduras e objetos originais dos séculos 12 a 15. Também é possível visitar as câmaras de tortura, impressionantes, que mostram e explicam as práticas cruéis usadas na idade média.

Imagem: Andrea Miramontes / @ladobviagem

Pertinho de Locket está Cheb, outra joia medieval. A cidadezinha fica na fronteira com a Alemanha, e as construções adotaram parte do estilo germânico e gótico. A cidade data do começo do milênio passado e ganhou ainda mais importância com a construção de um castelo no século 12.

A poucos quilômetros de Cheb está Becov nad Teplou, local de um dos maiores mistérios da República Tcheca. É lá que se encontra o maior tesouro do país.

Imagem: Andrea Miramontes / @ladobviagem

O tesouro ficou enterrado, deu-se por perdido por 40 anos e só foi achado após uma investigação digna de cinema. Trata-se do Relicário de São Mauro, uma peça do século 13 esculpida a mão em ouro, prata, cobre, cravejada de pedras preciosas. Foi usada como túmulo para os santos São Mauro, São Timóteo e São João Batista. O museu, dentro do castelo, não permite fotografar a peça original. Ou seja, só é possível conhecer presencialmente.

Quando a segunda guerra mundial terminou, em 1945, para que o tesouro não fosse levado do país por invasores, ele foi enterrado na cidade de Becov. Depois deu-se por perdido.

Em 1984, um estrangeiro chamado Danny Douglas, que sabia onde o relicário estava escondido, ofereceu 250 mil dólares por ele ao governo tcheco. Porém, o negociante não revelou o valor histórico e real da peça, tampouco onde estava escondida.

O governo chegou a negociar, sem saber exatamente o que era. Mas a polícia tcheca desconfiou e também iniciou as buscas pelo objeto. Foi uma investigação do zero, às cegas, sem saber pelo que se procurava, tampouco onde o tesouro estaria escondido. Eles tinham que vasculhar o solo de um país inteiro.

Como conseguiram? Interrogando o gringo. Apesar de não revelar exatamente o que era nem onde estava, ele acabou soltando pistas valiosas. Em 1985, quando a República Tcheca ainda era Tchecoslováquia, o tesouro finalmente foi encontrado e desenterrado em Becov nad Teplou.

Locket Imagem: Andrea Miramontes / @ladobviagem

Quando viram a riqueza de detalhes e valor histórico da peça, o governo tcheco cancelou a venda. O comprador era, na verdade, representante de uma poderosa família na Áustria e Alemanha, que queria retirar o tesouro da República Tcheca.

O relicário, que demorou 11 anos para ser restaurado, hoje está em exposição no museu do castelo da cidade, sob segurança máxima.

Água que ajuda a engravidar

Imagem: Andrea Miramontes @ladobviagem

Mais duas cidades muito autênticas com águas medicinais merecem a visita nesta região fantástica. São elas: Mariánské Lázne e Frantikovy Lázne. Elas são tão importantes no cenário médico que os planos de saúde tchecos cobrem até os hotéis de pacientes que são encaminhados para passar semanas no local em tratamento.

Frantikovy Lázne é a mais curiosa, pois a especialidade das águas que brotam no solo é estimular a fertilidade. Mulheres de todo mundo vão até lá para engravidar. O tratamento consiste em uma mescla de banhos e ingestão das águas, em fontes e horários determinados pelos médicos.

Mas, reza a lenda, que não é só a água que ajuda a encomendar o bebê. Há outro ritual a ser seguido. Ao caminhar pelo jardim central, onde estão as fontes públicas, o passeio leva até à estátua de Francisquinho, símbolo da cidade.

Segundo a tradição, mulheres que querem engravidar com o tratamento também devem tocar nas partes íntimas da estátua. Real ou não, por precaução, fiquei bem longe da escultura.