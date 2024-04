Nizam quer ver ex-BBBs 'sem pisar em ovos' e abre o jogo sobre Yasmin

Nizam, ex-BBB, diz estar ansioso para ficar frente a frente com os colegas de confinamento, após a final de terça-feira, 16.

O que ele falou

É um momento em que vamos poder dar nossas opiniões sem precisar ficar pisando em cascas de ovos, tudo mais natural e sem um prêmio envolvido. Acho que vai ser muito mais legal.

Nizam

Nizam diz ter compromissos com a emissora de 16 até 18 de abril. "Eu vou (para o dia da final). Não sei se vai ter festa, acho que a produção não faz mais, mas estarei lá do dia 16 ao 18. Estou ansioso por isso", falou ele, durante o Chilli MOB Cruise 2024.

Questionado se procurou os participantes com quem se desentendeu na casa, especialmente Yasmin Brunet, o ex-BBB afirmou que tomou a iniciativa com Brunet e agora aguarda o tempo dela, mas acredita que o reencontro na emissora possa acelerar o papo. No confinamento, o brother fez comentários sobre o corpo de Yasmin e foi criticado pelos espectadores.

Eu procurei a Yasmin, mandei mensagem. Estou esperando o tempo dela, agora é quando ela quiser. Eu já mostrei minha vontade e minha intenção.

Nizam ainda declarou que segue muito próximo de outros integrantes do reality e destacou sua relação com o paratleta Vinicius Rodrigues. "Sobre os outros participantes, eu falo muito com o Rodriguinho, Pizane, Fernanda, Pitel. Com o Vini, eu saio bastante."