Ela acusa ex de tentar matá-la com overdose de paracetamol

A bancária Natacha Ribeiro, 31, decidiu participar de um retiro espiritual em março de 2023. Durante a estadia, ouviu de uma das mentoras que ela logo encontraria o amor de sua vida e que teria com ele um filho chamado Davi.

Pouco tempo depois, conheceu no mesmo retiro Cristiano*, veterinário e empresário de 45 anos. Os dois começaram a trocar mensagens nas redes sociais e ele disse exatamente o que a mentora havia compartilhado com ela.

"Ele falou que teve uma revelação de que teria um filho comigo e que se chamaria Davi. Entendi que era Deus falando com nós dois", comenta Natacha.

A relação se desenvolveu de forma rápida e, em pouco meses, Cristiano, que disse para ela que morava em São Paulo (acontece que ele é dono de uma clínica no RJ há 19 anos), se mudou para o apartamento de Natacha, no Rio de Janeiro. Os dois firmaram uma união estável —apesar de o homem ser legalmente casado— e a bancária começou a fazer tratamento para engravidar.

A mulher sabia que o companheiro tinha uma suposta ex-mulher —só que ele não estava separado—, mas não sabia que ele tinha filhos.

Segundo Natacha, Cristiano a convenceu a deixar o trabalho no banco para que pudessem empreender juntos no ramo da moda, inclusive alegando que a suposta ex-mulher tinha tomado a clínica dele, por isso a vontade de empreender com a bancária. "Estava mergulhando no futuro que sonhava. Acreditava que ia ganhar muito dinheiro com uma pessoa que amava", conta.

Mas o sonho acabou virando um pesadelo para a bancária. No dia 3 de dezembro de 2023, ela foi internada no Hospital Rios D'Or por overdose de paracetamol. "Quando acordei, 4 dias depois, sem entender nada, foi que a equipe médica disse o que aconteceu e não tive dúvidas de que Cristiano tentou me envenenar", alega.

Imagem: Arquivo pessoal

Suposta tentativa de envenenamento

No dia em que foi parar no hospital, Natacha se recorda de ter tido uma noite romântica em um quiosque na região sul carioca com o até então noivo. Aquele encontro foi uma tentativa de reconciliação, pois haviam brigado anteriormente.

"Me recordo de ter tomado duas caipirinhas e depois ter andado com ele pela orla da praia. É uma das poucas coisas de que me lembro antes de acordar no hospital quatro dias depois", explica.

No laudo médico obtido pela reportagem, consta que Natacha foi encontrada em coma por Cristiano cercada por cartelas vazias de medicamentos psicotrópicos e paracetamol, conforme o relato do mesmo, dando a entender que a bancária tentou tirar a própria vida.

Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

"Mas eles falaram comigo e viram que eu estava sã e não tinha tendências suicidas. Inclusive foram encontradas várias marcas de agulhas no meu braço, e fui questionada se usava drogas injetáveis", relembra.

Mesmo ainda grogue e na UTI, Natacha recordou que desde o final de novembro sentia picadas pelo corpo enquanto dormia. "Teve uma noite em que estávamos vendo um filme e, quando fomos dormir, senti a picada e em seguida ele começou a me chacoalhar. Levantei rápido e quando acendi a luz me deparei com uma seringa e um líquido quase leitoso dentro dela. Peguei meu celular e me tranquei no banheiro", recorda.

Trancada no banheiro, ela conta que ouvia Cristiano batendo na porta e pedindo para conversar.

No meu celular, vi mensagens minhas para ele falando que iria me matar. Nunca mandei aquilo porque na hora da mensagem, que era 1h da manhã, estava dormindo. Natacha Ribeiro

Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Cristiano conseguiu convencê-la a sair do quarto e, apesar do medo que a bancária sentiu na hora, voltou a dormir por causa da medicação. No dia seguinte, contou do ocorrido para o irmão. "Ele me falou que era provável que estava sendo dopada, pois me comportava diferente e emagreci muito. Decidi comprar câmeras para instalar pela casa, mas só chegaram depois que fui parar no hospital."

De acordo com Natacha, além das sequelas na saúde física, quase perder o fígado e desenvolver diversos problemas de saúde, Cristiano deixou dívidas em seu nome.

Acusações de golpes

Natacha conta que, como Cristiano era um empresário bem-sucedido, permitiu que ele fizesse a gestão de suas contas bancárias.

Segundo a jovem, ele usou o dinheiro da rescisão da saída dela do banco para dar entrada em um apartamento de alto padrão na Barra da Tijuca no nome da ex-bancária e adquiriu um carro no valor de R$ 250 mil com o CPF dela.

Ao mesmo tempo, por ter histórico de endometriose, Natacha fazia um tratamento para engravidar e era Cristiano quem administrava os medicamentos. "Antes do ato sexual, ele orava e falava com a minha barriga. Pedia para Deus abençoar meu útero. Parecia até um ritual macabro", conta.

Ao todo, Natacha calcula uma perda de R$ 500 mil e que, por isso, não consegue voltar a trabalhar na área bancária. Também conta que descobriu que Cristiano é vasectomizado.

Durante o tratamento, ele não quis fazer o espermograma. Achava que a culpa era minha por não conseguir engravidar. Natacha Ribeiro

A versão de Cristiano

O empresário nega todas as acusações de Natacha. Conforme o advogado de defesa José Dimas Marcondes, Cristiano é casado há 24 anos, mantinha um relacionamento extraconjugal com Natacha e afirma que a ex-bancária cometeu uma tentativa de suicídio após colocar um fim na relação e reatar com a esposa.

"Um veterinário jamais mataria alguém com paracetamol. Cristiano é um profissional extremamente habilidoso. Se ele quisesse matar alguém, ele teria conseguido e não teria sido com paracetamol", alega Marcondes.

A defesa também afirma que Cristiano socorreu Natacha após a tentativa de suicídio e que a ex-bancária solicita que o empresário arque com as despesas do apartamento na Barra da Tijuca e com o automóvel para uso próprio.

Leia na íntegra o relato de defesa:

"Debates sobre violência doméstica são fundamentais para a sociedade, mas Natacha não representa essas mulheres. Sobre a acusação de tentativa de feminicídio, verifica-se que Natacha apenas está viva porque Cristiano a socorreu. Além disso, Cristiano é um renomado veterinário. Caso tivesse a pretensão de tirar a vida de Natacha, teria conseguido e não tentado com paracetamol. Ainda sobre este tema, além do histórico de Natacha —que já tentou suicídio antes de conhecer Cristiano— constata-se também mensagem de WhatsApp onde Natacha diz abertamente que iria tirar sua própria vida no dia do fato.

Sobre questões patrimoniais, a defesa nunca foi citada de nenhuma ação de cobrança realizada por Natacha, mas consta nos autos diversas tentativas realizadas por Natacha para que Cristiano continue a pagar para ela um carro de R$ 260 mil que se encontra até hoje em posse dela, além de despesas mensais de R$ 6.000 com moradia em razão do término.

Cristiano possui um sólido casamento e está vivendo um verdadeiro filme de terror que afeta inclusive a empresa que construiu ao longo de mais de 20 anos com sua esposa, e conta com mais de 60 famílias que dependem dele diretamente por conta de acusações infundadas decorrentes de um plano de vingança construído ao longo de meses por Natacha."

De acordo com o advogado da suposta vítima, Sérgio Figueiredo, Natacha conseguiu uma medida protetiva e a investigação do caso corre em segredo de Justiça.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas ou alguém próximo, procure ou indique ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por email, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

*O nome foi trocado porque o caso corre em segredo de Justiça.