Quem é Larissa Bocchino, protagonista estreante de 'No Rancho Fundo'?

"No Rancho Fundo", a nova novela das 6, traz um rosto desconhecido das telinhas no posto de protagonista: Larissa Bocchino. Aos 25, a atriz mineira estreia na TV como a mocinha Quinota, integrante de uma grande família no sertão do Cariri (PB).

Sempre quis fazer novela. É uma dramaturgia aberta que muda conforme a recepção do público. Poder entrar na casa de tantos brasileiros e levar cultura de uma forma tão bonita. É emocionante pra mim, quanto artista, participar da formação cultural do povo brasileiro. A teledramaturgia faz parte do nosso imaginário.

Larissa Bocchino

Quem é Larissa Bocchino

Natural de Contagem, Larissa tem dupla formação — Teatro Universitário e Letras — na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Ela contou a Splash, durante festa de lançamento da novela no Rio de Janeiro, que é uma "menina muito guerreira" e que está "sempre no corre".

Ela, que também já foi professora de italiano, não se vê fora do mundo das artes. "Tenho uma produtora audiovisual, rodei um curta aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Dirigi meu primeiro curta que a gente lança no próximo ano. Não sei viver que não seja de arte, do teatro. Já apresentei muitos espetáculos de rua, cordel, toco tambor e teclado. A gente é multiartista. No Brasil, você tem que fazer de tudo. Me identifico como artista brasileira nata."

A primeira aparição de Larissa na TV aberta aconteceu em um concurso do programa Faustão na Band em 2022. Ela foi uma das escolhidas para integrar "Beleza Fatal" — a primeira novela da Max, antiga HBO. A escalação, no entanto, não aconteceu de fato.

Ela começou a fazer os testes para "No Rancho Fundo" enquanto gravava "Guerreiros do Sol", novela do Globoplay que deve estrear em 2025. "Fiz roupa para Quinota nos testes, costurei um vestido para ela, levei flores. Fiz toda uma coisa criativa, os diretores gostaram e me aprovaram. Descobri que fui aprovada no meu último dia de teste. Chorei, foi muito emocionante. Eu queria muito. Já sentia que era minha."

Minha primeira vez na TV foi num concurso do Faustão, depois uma participação em 'DNA do Crime', a série Vidas Bandidas, da Star+, e 'Guerreiros do Sol', que estreia no ano que vem. Tudo me preparando para esse momento de hoje.

Larissa Bocchino

"Julieta do sertão"

Na sinopse, Quinota é descrita como uma jovem humilde, encantadora, bondosa e ingênua. Filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), está sempre sob o olhar vigilante do irmão mais velho, Zé Beltino (Igor Fortunato). Apesar disso, será enganada pelo sedutor Marcelo Gouveia (José Loreto). Ao longo da história, vai amadurecer e perder sua inocência, mas sem deixar a grandeza de lado. Apesar da primeira decepção, vai experimentar o amor verdadeiro quando conhecer Artur Ariosto (Túlio Starling).

Larissa a define como a "Julieta do Sertão", citando a personagem de Shakespeare. "Ela é o clássico do romântico, da fantasia, do amor, do sonho, da vida ideal quase inalcançável. Ao mesmo tempo, é muito humana, tem medos, vai para a guerra para defender seu espaço e os seus. Também é uma personagem muito matuta, sertaneja, uma mulher localizada numa cidade fictícia, que é Lasca Fogo. É uma menina que está descobrindo a sua individualidade no mundo, seus amores, afetos e paixões."

Romance na vida real

Larissa, em conversa com Splash, disse que resgatou seu lado mais romântico para fazer Quinota e abriu o coração para falar de "um grande companheiro de vida". É quase história de novela, garante ela, que mantém a descrição sobre a vida pessoal nas redes sociais.