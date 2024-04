Kéfera diz que 'vive melhor fase' após aceitar o corpo grande: 'Tô gostosa'

Kéfera Buchmann, 31, está oficialmente de volta à internet após hiato de três anos. Após cuidar da saúde mental, a influenciadora digital e atriz tem sido o assunto do momento ao mostrar sua rotina de treinos e o corpo musculoso. Em entrevista exclusiva a Splash, ela se diz feliz depois de ter aceito o seu "biotipo avantajado", defende a realização de procedimentos estéticos e conta estar se sentindo "bonita e gostosa".

É a minha melhor fase, com certeza. Ter aceito o meu biotipo e falar: 'Cara, eu sou uma mulher grande' foi importante. Tenho uma estrutura grande, meu ombro é largo, as minhas costas são largas, tenho quadril, tenho coxão e minha panturrilha é grossa já por natureza. Quando realmente fiz as pazes comigo, eu aceitei e me acolhi. Foi muito importante esse processo pra minha autoestima.

Kéfera

"Eu sou uma mulher grande"

Kéfera Buchmann é uma das primeiras famosas da internet no Brasil. Desde 2010, ela expôs a vida sem filtro, conquistou milhares de fãs, enfrentou hate, virou uma celebridade e mostrou a transição da adolescência para a vida adulta. Hoje, viraliza compartilhando a rotina de vida estilo "marombeira".

"Ano passado foi quando eu tive, novamente, despertar pra musculação e tomei gosto pela atividade física em relação a fazer força, a criar músculo, massa magra... Embarquei, amei e fui tomando gosto pela musculação, pela ideia de ter um corpo mais musculoso e volumoso", destaca.

Após passar anos ouvindo que a mulher perfeita é "pequena, magra e delicada", a atriz decidiu aceitar que tem o corpo grande. "É maneiro ficar forte. Acho que é super libertador. Eu recebo também muitas mensagens de mulheres que têm um biotipo mais avantajado, mais volumoso, uma estrutura grandona igual a minha. Vamos se aceitar porque eu acho que todos os corpos têm a sua beleza".

Kéfera se vê madura e vivendo a "melhor fase da vida" após ter vencido o bullying da infância, as inseguranças com o corpo, o transtorno alimentar e a distorção de imagem. "Tenho certeza que eu tô na minha melhor fase. Eu tinha muito medo dos 30 anos e pensava: 'meu Deus, quando eu tiver 30 anos ferrou, porque daí eu vou estar velha'. Nossa Senhora, se eu soubesse que eu ia viver e estar me sentindo do jeito que eu tô, eu já queria ter nascido com 30 anos, sabe?".

Minha autoestima, com certeza, tá muito boa. Escuto muita gente falando: 'nossa, dá pra ver que você tá bem' e eu fico muito feliz, porque ao longo desses anos já passei por muitos altos e baixos em relação a saúde mental. Foi um processo bem árduo, mas que valeu a pena.

Kéfera

Ela, que foi comparada ao personagem He-Man após exibir foto musculosa, garante que não está preocupada com a opinião de terceiros sobre seu novo momento. "Ninguém é tão importante assim, sabe? Tipo, ninguém tem essa relevância tão grande na vida do outro para a gente achar que a opinião do outro tem que dizer alguma coisa de grandioso sobre a gente".

A influenciadora digital, inclusive, abriu um canal de comunicação com os fãs no Instagram para trocar informações de treino e dieta. "Carinhosamente chamo de Marombas da Keké, que tem o meu treinador para a galera que tem muita curiosidade sobre o que eu faço, come e treino. A parte da alimentação é muito individual, eu sempre falo, tem que passar com nutricionista. Não dá pra você simplesmente copiar, você tem que saber o que é bom pra você. Nos treinos também, mas como a galera pergunta muito do treino eu compartilho".

"Tem que ter muita cautela"

Kéfera defende que procedimentos estéticos sejam feitos para conquistar resultados que não são possíveis só com a academia. Ano passado, ela, por exemplo, fez uma lipo LAD para eliminar aquelas gordurinhas indesejadas.

"Já fazia muita academia, cardio e tudo mais e tem algumas coisas que não estavam mudando em todos esses anos de exercício físico. Aí, eu pesquisei um médico de confiança, fiz todos os exames e demorei uns três anos pra tomar a decisão de fazer essa cirurgia, porque a lipo é uma cirurgia super invasiva, né? Você tem que se proteger, tem que ter muita cautela, tem que escolher muito bem".

Recentemente, a atriz realizou o procedimento de bioestimulação de colágeno nos glúteos, com a solução Rennova Elleva, para estimular a produção de colágeno e dar um up no bumbum. Além disso, ela realçou os lábios com o produto Rennova Lips Lido para uma campanha de Dia do Beijo da marca - celebrado neste sábado (13) - e se diz satisfeita em estar "bonita e gostosa".

O bioestimulador de colágeno da Rennova não altera nada, não volumiza e não vai mudar a estética do seu bumbum. Ele vai te dar colágeno. Agora, eu tenho 31 anos e a gente vai tendo uma perda de colágeno natural, é fisiológico do nosso corpo, e quem que não quer ficar com uma bundinha linda, né?... A gente quer se sentir bem, a gente quer envelhecer de um jeito maneiro, que a gente se olhe e fale: 'pô, tô bonita, tô bem, tô gostosa'.

Kéfera

Na visão da atriz e influenciadora, qualquer procedimento estético feito para elevar a autoestima é válido. "Se tenho vontade de dar uma melhorada na minha boca, vou fazer um preenchimento, vou fazer um negocinho ali pra realçar a beleza. Se você tem essa vontade, é isso aí. Tudo que você faz pra realçar a beleza, pra poder dar um aumento ali na sua autoestima, é válido".

"Posso ser e fazer o que eu tiver vontade"

Kéfera Buchmann ficou três anos afastada da internet. No anúncio do afastamento, ela chorou e afirmou que as criticas do público a fazia ver que "tudo o que fazia nunca parecia estar bom". Em setembro do ano passado, ela retornou com os seus canais com a mente livre, leve, solta e decidida a viver a sua realidade e não o que criam de expectativa sobre ela.

"Acho que esse período longe da internet foi bom pra eu entender que eu posso ser e fazer o que eu tiver vontade, né?... Ficava muito ressentida, meio chateada porque as pessoas me conhecem como a menina da internet. Ah, mas eu sou atriz, sou atriz, sou atriz, sou atriz, sou atriz. Daí eu falei: 'pronto, é isso, eu sou atriz'. Porque é que eu vou precisar ficar me afirmando o tempo todo pra plateia. A galera já sabe, né?", pontua

Quem não quiser concordar, não cabe a mim. Isso não é problema meu. Se a pessoa discorda: 'ah, não, a Kéfera não é atriz', tá bom, então eu não sou. Na concepção dessa pessoa, eu não sou. O que ela quer que eu faça? Que eu chegue lá e implore? Eu sou atriz, trabalho no YouTube e também na internet. Essa coisa de ter que ficar tentando encontrar uma validação do outro o tempo todo parou de existir pra mim.

Kéfera

A atriz avisa que vai seguir falando de academia e treinos nas redes sociais até quando achar que for relevante para ela. "Quando eu comecei a falar muito de academia, aí tiveram pessoas que falaram: 'pô, mas agora também só fala disso'. É isso aí. Agora eu só falo disso".