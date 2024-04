Anime: 'Kaiju No. 8' é a maior promessa dos últimos anos

O sucesso de um anime é sempre uma caixinha de surpresas. Ainda que seja uma produção caríssima, ninguém esperava que "Demon Slayer" se tornaria o estouro que foi, ao mesmo tempo que um "Undead Unluck" teve uma recepção abaixo do imaginado mesmo com todo o investimento. Será possível planejar e premeditar um sucesso? Essa pergunta é o que paira na cabeça vendo o movimento por trás do novo lançamento "Kaiju No. 8", anime que estreou nesse último final de semana e todos apostam que será a nova febre otaku.

Sociedade contra monstros gigantes

"Kaiju" é o termo usado para definir monstros gigantes como aqueles famosos do cinema e TV, e em "Kaiju No. 8" a sociedade vive em um universo no qual é comum essas criaturas aparecerem causando o caos. Para proteger os humanos dos kaijus existem grupos especiais compostos por guerreiros armados até os dentes e com uma força incrível.

Só que o protagonista Kafka Hibino não é um membro desses exterminadores, e sim um simples "faxineiro" de monstros. Após serem derrotados pelos guerreiros, cabe à equipe de limpeza retirar a carcaça do kaiju da cidade e liberar a área. Kafka até sonhava na infância se tornar um combatente de kaijus, mas acabou se contentando com um emprego que envolve inclusive limpeza intestinal de monstro.

A vida de Kafka muda totalmente num dia após ficar cara a cara com um kaiju e sair destruído do confronto. Em seu leito de hospital o faxineiro vê um mini-kaiju alado, e esse monstrinho se enfia em sua boca. Após devorar esse monstro, Kafka se torna um kaiju humanoide, dotado de uma força sem precedentes.

Hibino aproveitará esse poder extra para tentar sua última chance de prestar o "concurso" para se tornar um combatente de monstros. Mas nem tudo será fácil: sua forma kaiju está na lista de procurados das autoridades com o codinome "Kaiju Nº 8", usado para definir ameaças que não foram resolvidas.

Um fenômeno no Japão

Naoya Matsumoto é um autor de mangá sem grandes sucessos no currículo. Mas após obras curtas e espaçadas, ele conseguiu em 2020 serializar seu mangá "Kaiju No. 8" na Shonen Jump+ e, graças à recepção do público, sua história se tornou um sucesso sem precedentes. Ao contrário da Shonen Jump semanal impressa, lar de mangás como "One Piece" e "Jujutsu Kaisen", a Jump+ é uma plataforma online com uma quantidade grande de séries, permitindo aos autores uma periodicidade mais flexível.

Cena do mangá de "Kaiju No. 8" Imagem: Reprodução/Shueisha

O próprio "Kaiju No. 8" se aproveita dessa "brecha" da Jump+, às vezes lançando novos capítulos semanalmente, ora a cada 15 dias e por aí vai. Os volumes encadernados de "Kaiju No. 8" começaram a sair no Japão em dezembro de 2020, junto de uma forte campanha de marketing por parte da editora Shueisha. As vendas foram impressionantes.

A história do mangá, que transita entre a violência estilosa da luta contra kaijus e o bom humor do personagem principal, conquistou o Japão e vendeu milhões de cópias comercializadas, o que fez com que outros países se interessassem pelos direitos de publicação. Poucos meses após o sucesso na Ásia o título foi licenciado nos EUA, e em dezembro de 2021 a Panini já anunciava que "Kaiju No. 8" seria publicado no Brasil em breve.

Personagens do anime "Kaiju No. 8" Imagem: Divulgação/Production I.G

Assim como foi no lado editorial, o processo para "Kaiju No. 8" se tornar um anime foi relâmpago. O anúncio aconteceu em agosto de 2022, com produção do estúdio Production I.G (de "Tengoku-Daimakyo: Ilusão Celestial"), com estreia prevista para abril de 2024. Foram anos construindo a expectativa pelo projeto.

A aposta no sucesso mundial de "Kaiju No. 8" é tamanha que o anime será disponibilizado de forma nunca antes vista: além de ser lançado no mundo inteiro simultaneamente com a exibição japonesa, os produtores fizeram um acordo para que os episódios também sejam disponibilizados na rede social X (antigo Twitter). Tudo isso leva a crer que há muita expectativa por um sucesso, mas "Kaiju No. 8" poderá entregar esses resultados?

Planejamento e expectativa

Naoya declarou em entrevista à revista japonesa DaVinci que sua inspiração foram os clássicos de tokusatsu como "Ultraman" e "Ultraseven", e que considerou divertida uma história na qual o protagonista ingressa um grupo de exterminadores de monstro e, ao mesmo tempo, precisa esconder seus poderes.

Ainda que tenha partido de uma premissa bem japonesa como a dos monstros gigantes, "Kaiju No.8" parece ser o tipo de produção que pode ter "leituras diferentes". Assim como "One-Punch Man" é uma série com clima legal e piadas bobinhas, mas entrega cenas de ação intensas e de tirar o fôlego, o novo anime segue uma linha parecida.

Cena do anime "Kaiju No. 8" Imagem: Divulgação/Production I.G

Nos trailers exibidos até agora, e nas imagens promocionais, os produtores optaram por mostrar momentos mais dramáticos e violentos, mas "Kaiju No. 8" tem material para agradar um outro tipo de público também. Pode ser que, no decorrer da exibição, uma quantidade maior de pessoas acabe se interessando pela história do kaiju humano e dos demais personagens carismáticos.

Talvez nas próximas semanas dê para ver se o plano de dominação global de "Kaiju No. 8" deu certo. Promessa ou não, no momento cabe ao espectador somente acompanhar essa série divertida sobre lutas contra monstros gigantes.

Onde assistir?

"Kaiju No. 8" está sendo disponibilizado no Brasil pela Crunchyroll, inclusive com dublagem. Há também o lançamento previsto na rede social X. A versão em quadrinhos é lançada pela editora Panini.