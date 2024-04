Habilidades com vagina e garganta profunda: as confissões de Deborah Secco

Deborah Secco é um símbolo de liberdade sexual no Brasil. Sem pudores ou vergonha de abordar sua sexualidade e o prazer feminino, a atriz já fez diversas confissões de sua vida íntima.

Secco, que defende debates sobre sexo, sobretudo para as mulheres conhecerem seus próprios corpos e prazeres, já admitiu ter habilidades com a vagina que aprendeu com pompoarismo, é adepta do sexo anal — e até sabe como fazer sem sentir dor, curte engolir o esperma na transa, é fã de garganta profunda e muito mais.

Prazer em sexo anal

Sem papas na língua, Secco afirmou que não faz sexo anal para satisfazer o homem, mas porque sente prazer. A artista disse que depois de ter experimentado, curtiu e até aprendeu como fazer sem doer.

Eu amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim.

— Deborah Secco no programa Surubaum.

Cuspir? Jamais, ela engole!

Deborah disse que não curte desperdiçar o gozo de seu parceiro ou parceira. A atriz revelou que lambe quando o homem goza fora e até expôs a vez em que uma mulher gozou bastante e ela fez questão de engolir.

"Nunca cuspi", afirmou. "Eu nunca cuspi e te digo mais: às vezes goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que têm gosto de éter, mas tem uns que são gostosinhos. Eu tive uma mulher, juro para vocês, que era tipo um copo d 'água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é, ela é famosa".

Deborah Secco no Surubaum Imagem: Reprodução

Habilidades com a vagina

Secco fez aulas de pompoarismo por nove anos. E os exercícios que fortalecem o assoalho pélvico conferiram algumas habilidades à atriz, entre as quais conseguir gozar mesmo sem ser tocada. Ainda, também aprendeu a fumar e a jogar bolinhas de pingue-pongue com a genitália.

"Eu fiz aula por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim. Eu arremesso bolinhas de pingue-pongue, fumo cigarro [com a vagina]", revelou no Surubaum.

Garganta profunda

Se engolir é um pré-requisito para Secco, fazer e receber um bom oral também é primordial. A atriz, aliás, curte logo garganta profunda, que é o ato de colocar o pênis até a garganta durante o oral.

Deborah já revelou em entrevista que tinha certa dificuldade de fazer com o marido devido a anatomia do órgão dele. "O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo".

Ainda em relação ao sexo oral com o ex-marido, a artista já afirmou que ele tem o "melhor oral do planeta". Ela explicou que era "raro" um homem fazer oral vaginal tão bom quanto Hugo.

Fã de sexo selvagem

Deborah Secco também confidenciou que é fã de sexo selvagem e, embora faça o amorzinho, prefere algo mais bruto. "Eu prefiro o sexo selvagem. Faço [sexo] amorzinho, mas prefiro o selvagem", explicou no "Saia Justa".