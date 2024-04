Davi e Isabelle discutem sobre jogo: 'Nem na final, não falta discussão'

Davi e Isabelle tiveram uma breve discussão hoje (15) sobre suas trajetórias e escolhas de jogo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha do BBB, Davi relembrou quando Isabelle votou em Fernanda e a confeiteira recebeu 10 votos. Segundo ele, Cunhã jogou de forma "unilateral" no reality, mas, na metade de jogo, jogou com ele e o grupo Fadas. "Você se torna uma jogadora adaptável, no meu ponto de vista, de voto. Pra se caso alguém precisar, você poder ajudar", disse.

"Você jogou sozinha em algumas vezes, mas em outras vezes, para defender um amigo, você votou em pessoas que não eram seu alvo, então você jogou com o coletivo", continuou.

O baiano, então, disse que Isabelle "sempre jogou coletivo", e a sister rebateu. "A gente pensa diferente, inclusive, eu discordo do que você está falando de jogar coletivo. O jogo coletivo foi quando o Marcus pediu para as meninas votarem na Fernanda por conta dele", disse.

Davi interrompe a sister, que pede para terminar de falar. "Não, Isabelle, entenda, você pode falar, eu não estou te desrespeitando, eu só estou tentando te explicar que se você vota coletivamente. Se você vota para salvar um amigo…", continua Davi.

Isabelle, então, explica que votou em Fernanda para salvar Raquele. "Você abriu mão do jogo unilateral", respondeu Davi.

O baiano também expôs sua forma de jogar e disse que "sempre deixou claro" que veio para o jogo. "Independente de jogar em grupo ou não, eu vim para jogar", disse.

Após a conversa, Matteus foi para a sala e refletiu consigo mesmo. "Nem na segunda-feira que antecede a final não falta discussão, a gurizada tá…", afirmou.

