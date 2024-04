Davi diz que pé quebrado de sister fortaleceu amizade com Isabelle; entenda

Davi, Isabelle e Matteus fizeram uma retrospectiva na tarde de hoje (15) sobre suas participações no BBB 24 (Globo) e o surgimento de suas amizades.

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Davi lembrou que conheceu Isabelle momentos antes de entrar no BBB. Ele acreditou que estava em uma dinâmica para entrar no reality, até que ambos receberam o aviso de Tadeu sobre serem os novos brothers. "Ela ficou desnorteada!, disse sobre Isabelle. "Ela morreu, tava infartando já".

"E foi dali que surgiu a nossa amizade. Foi dali que a gente começou a se conectar. Nossa amizade fluiu. Flui mesmo", afirmou o brother.

O baiano também recordou quando Giovanna quebrou o pé no terceiro dia de reality e mudou de quarto, permitindo que ele dormisse no mesmo ambiente que Isabelle. "Ela tinha mais conectividade com a Giovanna e com a Raquele. Depois a Thalyta saiu, a Giovanna desceu para o Quarto Fada", disse.

Isabelle disse que, nessa época, começou o embate entre Davi e Nizam, e ela convidou o brother para dormir no Quarto Magia. "Ele tava dormindo no mesmo quarto que o Nizam. Aí, eu achei que aquilo não seria legal e falei: 'Você não quer dormir lá... para ficar com a cabeça mais tranquila", disse a sister. "Foi aí que fortaleceu nossa amizade", disse Davi

Ele ainda lembrou como Isabelle tentava afastá-lo das brigas, enquanto ele dava "toques" para ela sobre o jogo. "Ela me ralhava, me chamava a atenção", disse.

