'Contorno da Victoria Beckham': Vanessa Rozan testa truque de ex-Spice Girl

Uma técnica de contorno que viralizou nas redes sociais da ex-Spice Girl Victoria Beckham foi o tema do episódio deste sábado (13/4) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testou o truque compartilhado recentemente pela estilista em um vídeo em seu perfil no Instagram, que já teve quase 5 milhões de visualizações.

Antes de reproduzir o truque, porém, Vanessa destaca que, na maquiagem, o contorno é controverso. Contornar o nariz, diz ela, revela uma "obsessão" pelo padrão de beleza europeu.

O contorno do nariz sempre tem uma questão que talvez a gente tenha que refletir um pouco, que é o afinar o nariz, como se afinar o nariz fosse um tipo de correção ou passo obrigatório na maquiagem. Não é, tá? Todos os narizes podem ser como eles são naturalmente, mas existe essa obsessão por uma beleza eurocêntrica, que é a do olho amendoado, do nariz muito fino, do rosto mais encovado e o contorno reforça essa obsessão. Vanessa Rozan

"A gente sempre fica no embate: faço o contorno ou não faço? Essa vai ser a primeira vez que vou fazer um contorno em um programa", brinca a expert.

Mas, afinal, para quê serve o contorno? Serve para dar uma impressão de profundidade para o rosto. Isso porque, pessoalmente, todo rosto tem altura, largura e profundidade, mas essa terceira característica se perde nas fotos ou vídeos. "Então, o contorno serve para dar essa volumetria que a gente tem naturalmente e que se perde nos vídeos ou fotos".

Qual é o truque de Victoria Beckham? A ex-Spice Girl usa um contorno de sua própria marca de beleza, em formato de caneta. Ela começa fazendo linhas nas laterais do nariz, a partir de duas bolinhas em cada lado. O objetivo é deixar o centro do rosto mais alongado e reto.

Depois, Victoria faz um risco abaixo da maçãs do rosto e uma cruz em cada extremidade da testa. Ela também faz alguns traços no maxilar e no contorno dos olhos. Por último, a empresária esfuma o produto com os dedos.

Assista ao vídeo no topo da matéria ou abaixo para saber o veredito do Lab da Beleza sobre a técnica: