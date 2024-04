Voz 'surpresa' e 'Brasil do Brasil': como foi show de Ludmilla no Coachella

Ludmilla, 31, subiu ao palco de um dos maiores festivais do planeta, o Coachella, neste domingo (14), na Califórnia (EUA). O show foi marcado pela participação especial de Beyoncé e outras surpresas.

Ludmilla fez história no Coachella

A brasileira foi a primeira afro-latina a se apresentar no palco principal. "A gente contratou lá fora a melhor equipe possível para montar o que a gente pensou e criou. Porque o que mais me dá trabalho e dor de cabeça é pensar milhares de coisas incríveis. Na hora de executar, é muito difícil executar, às vezes, o que o artista está pensando", disse a cantora.

O show teve um investimento orçado em mais de R$ 8 milhões. Três empresas, incluindo duas internacionais, foram responsáveis pela produção e realização do espetáculo.

Participação de Beyoncé

A apresentação de Ludmilla contou com uma "participação especial" de Beyoncé. Em um momento de suspense, a voz da cantora americana ressoou nos alto-falantes. "Diretamente do Rio de Janeiro para a Califórnia, e agora aqui no Coachella, senhoras e senhores: Ludmilla", dizia a voz, ao apresentar a cantora brasileira.

Ludmilla conheceu Beyoncé durante a passagem da cantora pelo Brasil. "Nunca desistam dos seus sonhos. Eu te amo infinito, Beyoncé. Você mudou minha vida, obrigada por existir", disse Ludmilla na legenda da foto com a norte-americana, na época.

Ludmilla posa ao lado de Beyoncé Imagem: Reprodução/Instagram @ludmilla

Erika Hilton

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) também participou do show por meio de uma gravação de áudio. Logo após Beyoncé, ela falou: "Respeite minha história, respeite meu povo e minha comunidade, respeite a mulher negra mais ouvida na América Latina". Em suas redes sociais, a deputada comemorou. "Beyoncé e eu abrimos o show da Ludmilla no Coachella eu tô me tremendo bem aqui! Beyoncé e eu na mesma manchete", escreveu ela no X (antigo Twitter).

BEYONCÉ E EU abrimos o show da Ludmilla no Coachella eu to me tremendo bem aqui!



Beyonce e eu na mesma manchete ? ERIKA HILTON (@ErikakHilton) April 14, 2024

Durante a apresentação da música "Maldivas", a artista disse o bordão: "Brasil do Brasil". Isso ocorreu enquanto Brunna Gonçalves dançava no palco com a esposa.

"Brasil do Brasil" foi o bordão de Beatriz, participante do BBB 24. Bia foi eliminada do reality show na quinta-feira (11) com 82,61%, em um paredão contra Davi e Isabelle.

A ex-BBB comemorou nas redes sociais. "E teve Brasil do Brasil no Coachella", escreveu ela ao compartilhar o vídeo do show de Ludmilla.