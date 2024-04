Bruna Biancardi elege vestido com decote fundo e fenda para seu aniversário

Bruna Biancardi usou um look preto nada básico para celebrar a véspera de seus 30 anos.

O que aconteceu

A influencer apareceu supersexy em um vestido longo preto, com fenda até a coxa e um decote profundo até a barriga. O visual que valorizava suas curvas foi usado para celebrar a chegada de seu aniversários de três décadas nesta segunda-feira 15 de abril.

Ao lado da irmã Bianca Biancardi e mais cinco amigas, a modelo usou seu vale-night sem Mavie, de 6 meses, para jantar com as companheiras. A neném é fruto do relacionamento de Bruna com Neymar, 32.