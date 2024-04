'Mesma sensação de 1ª novela', diz Bianca Comparato sobre 'Grey's Anatomy'

Bianca Comparato, 38, fez uma participação especial na 20ª temporada de "Grey's Anatomy". Em conversa exclusiva com Splash, ela detalhou a experiência e comparou com as novelas brasileiras.

'Isso é real?'

A brasileira foi convidada para participar do 3º episódio da 20ª temporada de "Grey's Anatomy", "Walk on the Ocean", pelo produtor e roteirista brasileiro Beto Skubs, 44. "Eu passei no teste, no dia seguinte estava fazendo figurino. Foi tudo muito rápido", conta a Splash.

Comparato interpreta a brasileira Maria Flor. Ela é mãe de uma garota que é atendida por Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) no Grey Sloan Memorial Hospital. "Fui muito bem recebida pelas atrizes com quem contracenei. Principalmente pela Catarina, por ser mais veterana e estar lá há mais tempo."

É DO BRASIL! Simplesmente a atriz Bianca Comparato em novo episódio de Grey's Anatomy





Fã da série desde a adolescência, a atriz nunca imaginou que um dia estaria naquelas telas. "Eu fiquei muito mexida... Reconheci os cenários, os estúdios são lindos. Esses momentos dão uma esperança, de você falar 'caramba, estou podendo trabalhar com pessoas que eu admiro muito'. Dava um pouco de nervoso, mas também uma felicidade. É um incentivo para seguir trabalhando."

Aquele momento que você fica querendo entender, sabe? Quando seu cérebro fica um pouco mais devagar, que você pensa 'Ai, meu Deus, isso é real?'.

Bianca Comparato em entrevista a Splash

'Mesma sensação da minha primeira novela'

O primeiro grande papel de Bianca na televisão foi em "Belíssima"(2005). Desde então, ela atuou em várias outras novelas da TV Globo, como "Avenida Brasil" (2012), filmes e, mais recentemente, no streaming, como nas séries "3%" (2016) e "João Sem Deus: A Queda de Abadiânia" (2023).

Foi louco que tive a mesma sensação de 'Belíssima' (2005)', que foi a primeira novela que fiz com a Cláudia Raia, o Lima Duarte, Tony Ramos...

Ela teve o mesmo sentimento de sua primeira novela ao se deparar com grandes nomes da TV norte-americana, como a diretora Debbie Allen, 74. "Eu me senti muito honrada dela estar dirigindo o episódio. Poder tê-la ali me direcionando foi muito bom, porque ela tem muita experiência e faz parte da história de Grey's."

Bastidores da série não são tão diferentes do Brasil. "Para mim a experiência foi igual às que tive aqui. Inclusive, igual à rapidez das novelas. A escola que tive na Globo me ajudou muito, porque 'Grey's' também tem muitas cenas para gravar por dia. Então tem que ter uma agilidade e estar muito preparada, não tem muito tempo para pensar."

Após a participação em "Grey's", Bianca vai estrear o seu primeiro filme internacional e interpretar uma americana pela primeira vez. Dirigido pelo brasileiro Pedro Kós, 45, o thriller dramático "In Our Blood" tem estreia prevista ainda para este ano. "Eu sempre gosto de um desafio", completa.