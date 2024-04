Wanessa Camargo muda visual para final do BBB 24; veja o antes e depois

Wanessa Camargo mudou o visual para participar da grande final do BBB 24 (Globo). Confira o antes e depois.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Instagram, a cantora mostrou a diferença. Ela adotou fios mais curtos e loiros para o encerramento da edição.

Na rede social, apontou: "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!".

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24. A famosa foi desclassificada após dar um tapa no pé de Davi, seu maior adversário no jogo. Apesar da expulsão, ela participará da final do programa, que acontecerá nesta terça-feira (16).

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 806291 votos 64,11% Davi 11,65% Isabelle 24,25% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 806291 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash