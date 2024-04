Qual foi a reação das regiões com a notícia dos finalistas do BBB 24?

Assim como os participantes, algumas regiões se mostraram eufóricas com a definição dos finalistas do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O Boi Garantido repostou a reação da cidade Garantido com a ida de Isabelle para a final. No X (antigo Twitter), mostrou que a região do Curral Lindolfo Monteverde, em Parintins, no Amazonas, celebrou a notícia com pulos e gritos. O programa foi exibido em um telão.

A cidade de Matteus, Alegrete, no Rio Grande do Sul, também celebrou a chegada à final. O momento reuniu familiares, artistas e autoridades locais no CTG Farroupilha.

BBB 24: Centro cultural de Alegrete vibrou com a ida de Matteus à final Imagem: Reprodução/Alegrete Tudo

Cidade Garantido - Curral Lindolfo Monteverde - Parintins - AM pic.twitter.com/pyAHJnIl1R -- Pablo Miranda De Souza (@PabloMdeSouza) April 15, 2024

HISTÓRICO: PARINTINS COMEMORA A VAGA NA FINAL DE ISA-A-BELA ?? pic.twitter.com/v7NdIjnLtN -- PORTAL ISABELLE NOGUEIRA (@portalisabelle) April 15, 2024

ISABELLE NA FINALLLLL #BBB24



Mirante Lúcia Almeida, Manaus pic.twitter.com/XB2PngxBIi -- xandoré na celebration tour (@alexandreiro) April 15, 2024

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 633859 votos 62,66% Davi 12,19% Isabelle 25,15% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 633859 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

