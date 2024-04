BBB 24: Alane é a última eliminada da edição com 51,11% dos votos

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo) com 51,11% dos votos. Ela disputou o Paredão contra Isabelle, que recebeu 46,66% dos votos e Matteus, que recebeu apenas 2,23%. Ao todo, o Paredão recebeu 187.957.364 votos.

O que aconteceu

Tadeu começou o discurso elogiando e exaltando as qualidades de Matteus no jogo e na vida. Ele ainda lembrou de suas vitórias em provas, seu lado conquistador e respeitador com as sisters.

Bom, Matteus, estou falando muito de você. Você já deve imaginar o motivo, né? É porque você é finalista do BBB 24. Tadeu Schmidt

Em seguida, Tadeu voltou o discurso para Alane e Isabelle. O apresentador lembrou que as duas viveram intensamente os quase 100 dias de reality.

Tadeu citou o número de embates de Alane, e que ela foi a responsável por receber mais estalecadas na casa, o que a fez ir a tantos Paredões: "Hoje é o nono, quase um recorde histórico."

Hoje uma deixa o BBB. Faz parte do jogo. Mas a luta foi boa demais. Isabelle, hoje é você que vai pra Final do BBB. Alane, vem pra cá. Tadeu Schmidt

Ao receber o anúncio da eliminação, Alane reagiu se debatendo e dizendo estar com vergonha de sua mãe por não chegar até a final da disputa milionária. Ela foi amparada pelos finalistas.

Já ao lado de Tadeu, Alane foi tranquilizada.

Só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. Tristeza é normal, mas vergonha jamais. Seus dias foram lindos lá dentro, péssima você nunca será. E sua mãe está morrendo de orgulho de você. Tadeu Schmidt

Veja os percentuais da votação

Alane

Média: 51,11%

Voto Único: 50,21%

Voto Torcida: 52,02%

Isabelle

Média: 46,66%

Voto Único: 46,35%

Voto Torcida: 46,97%

Matteus

Média: 2,23%

Voto Único: 3,44%

Voto Torcida: 1,01%

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 202629 votos 63,90% Davi 14,38% Isabelle 21,72% Matteus

