Surpresa com rival e recado de affair: o que Alane disse após sair do BBB

Alane foi eliminada no último Paredão do BBB 24 (Globo). Veja o que a bailarina contou após participar do Bate-Papo BBB, com Ed Gama e Thaís Fersoza.

O que Alane disse após ser eliminada

Ela negou ser um personagem na casa: "Eu sempre assisti muito, mas eu não sinto que estudei. Me preocupava muito com aqui fora, queria muito fazer coisas que agradassem as pessoas. Queria me sentir amada pelas pessoas, queria fazer algo que agradasse, só que eu não sabia o quê. Não acho que eu tenha estudado nenhum personagem. Eu realmente sou essa pessoa. Realmente tenho vários vídeos assim, e quando eu me irrito eu viro essa pessoa".

A paraense relembrou o quase affair com Nizam e seu desmaio: "Ele falou essas coisas, de que 'vai fazer uma cagada', aí já pensei em Paredão logo no início. Estava muito nervosa mesmo. Eu lembro da imagem dele na minha frente, tudo ficando escuro".

A bailarina ainda se surpreendeu com seu comentário sobre Isabelle. A produção exibiu um VAR de Alane falando mal da manauara e ela se justificou: "Eu tenho que rever, realmente falei isso. Não lembrava, juro por Deus que não lembrava de ter falado isso".

Alane reviu a treta com Fernanda e reagiu aos elogios da rival após sua eliminação: "Me estressou muito isso, do fundo do meu coração, porque tenho questões com meu corpo desde que era criança (...). Fernanda é uma pessoa que... eu falaria com ela".

No Bate-Papo, ficou em choque com o recado de seu affair, o cantor Denis Pinhoti: "Eu amo viver histórias de amor, me apaixonei pelo Denis um mês antes de entrar no programa, e contei para ele que ia entrar aqui e estava apaixonada (...). Denis, obrigada por todo o seu carinho. Espero que a gente possa se encontrar. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Beijo na sua boca".

Beatriz também gravou um vídeo à aliada do jogo. A vendedora declarou: "Eita, Alane, danada. Que saudade de você. Eu te amo, minha grande amiga, irmã que o BBB me deu. Tem muita coisa incrível te esperando. Não fique triste, força, fé. Você vai ver, muita gente te ama. Você brilhou muito lá dentro e, agora, vai brilhar aqui". Alane respondeu: "A Bia sempre foi um sinônimo de força para mim lá dentro. Acho que o maior presente do BBB que ganhei foi a Bia".

Alane ficou aliviada ao ver que foi a menos votada nos Paredões para sair: "Caramba, por muito pouquinho não fiquei. Estou menos pior agora (...). É uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar".

Ela vibrou ao descobrir que era seguida por famosos: "A Dira Paes! Eu te amo! Meu Deus, o Gil me segue, a Gaby Amarantos, o João Vicente, a Glória Perez. Estou passando mal, a Dira Paes me segue. Ai, gente, que felicidade".

A ex-sister se emocionou com o convite de Fafá de Belém. Após ser convidada para ser a primeira embaixadora da Varanda de Nazaré, Alane confessou: "Não tenho palavras, queria dar um abraço nela agora (...). Falar sobre o Círio me emociona demais porque faz parte da minha vida e de todos os paraenses. A Fafá de Belém é um ícone no Círio de Nazaré, ela canta em homenagem à Nossa Senhora... é uma honra ela saber quem eu sou".

Por fim, a ex-participante contou sobre a relação com a mãe ao ver seu recado: "Eu queria muito dar orgulho pra ela (...). Ela é tudo na minha vida, me criou sozinha com a minha vó, ela se doou totalmente pra mim. O mínimo que eu posso fazer agora por ela é retribuir".

