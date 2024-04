Finalistas ganham ação com vídeos de trajetória no BBB 24 e se emocionam

Davi, Isabelle e Matteus, finalistas do BBB 24 (Globo), foram presenteados com um espumante e uma ação com vídeos de suas trajetórias. Os brothers se emocionaram com o evento.

O que aconteceu

Para celebrar a chegada ao top 3, a produção preparou um evento nesta madrugada. Primeiro, os brothers receberam o espumante na casa, depois, viram vídeos de como foram os dias no confinamento.

As imagens vazaram no Globoplay. Antes do evento começar, vazou a produção organizando e arrumando tudo no gramado. A equipe estava montando a estrutura e fazendo teste com os vídeos que seriam exibidos a Davi, Isabelle e Matteus.

Momentos engraçados e emocionantes foram exibidos aos finalistas. Além de rir, os participantes também se emocionaram com a passagem pelo reality show. Matteus caiu no choro e, em seguida, o trio brindou a chegada à grande final.

BBB 24: Imagens da produção montando o evento vazaram Imagem: Reprodução/Globoplay

