Bariátrica, luta contra o vício: as transformações de André Marques

André Marques passou por transformações nos últimos anos tanto na vida pessoal quanto profissional. O eterno Mocotó de Malhação fez uma cirurgia bariátrica em 2013, saiu da TV Globo e, agora, revelou que está parando de fumar.

Vida profissional

André Marques começou sua carreira na Globo na novela adolescente. Em 1995, ele eternizou o personagem Mocotó, em Malhação, por seis temporadas e foi apadrinhado por Faustão. Na época, André Marques era uma das figuras mais carismáticas e populares do país.

27 anos de Rede Globo. Em 2002, ele assumiu o Vídeo Show, onde se revelou apresentador. Ele ficou no cargo por nove anos, até 2013. Em seguida, comandou o SuperStar, com Fernanda Lima, e substituiu Tiago Leifert no The Voice.