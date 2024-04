Alane se surpreende com comentário sobre Isabelle, e irá se desculpar

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo), e está revendo partes de sua participação no programa. Uma das polêmicas nas quais a sister se envolveu foi a aproximação de Isabelle.

O que aconteceu

A sister, que chorou muito e até se bateu nomomento de sua eliminação, pôde rever o momento em que fala mal de Isabelle, no início do jogo.

Alane havia afirmado que não tinha falado mal da sister, quando confrontada por Raquele num dos jogos do Sincerão.

Ao rever o momento, a ex-sister disse que irá se desculpar com a manauara.

Alane: "Isso foi na segunda semana, né? Realmente tinha esquecido disso do primeiro (vídeo)! Aquela conversa com o Nizam foi na segunda semana de jogo, e eu lembro que foi quando ele falou aquele negócio da Vanessa Lopes também. Não vou botar a culpa no Nizam das coisas que eu falei, porque acabei de ver que eu falei mesmo. Tenho que rever realmente"

Alane ainda afirmou durante o bate-papo que a aproximação com Davi e Isabelle não foi por estratégia, e sim algo natural.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 306302 votos 54,42% Davi 16,21% Isabelle 29,37% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 306302 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

