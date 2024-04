Alane explica reação após ser eliminada do BBB: 'Não gosto nem de olhar'

Alane, última eliminada do BBB 24 (Globo), em entrevista ao Mais Você:

O que aconteceu

Ela diz que ficou em choque ao ser eliminada. "100 dias confinada. Os nossos sentimentos se confundem muito. A gente vive um turbilhão de sentimentos. Lá dentro, tudo é muito maior. Eu crio uma expectativa muito grande, eu me cobro muito. Eu esperava muito chegar na final. A frustração de ser eliminada eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu pensei que seria. Foi duro. Não gosto nem de olhar."

Ex-BBB falou das comparações com a atriz Bruna Marquezine. "Eu me acho. Eu sou muito fã dela, desde criança. Ela começou a carreira criança. É uma coisa que eu escuto desde criança: 'Marquezine do Pará'."

Alane conta que estava apaixonada pelo cantor Denis Pinhoti antes de entrar no reality show. "O Denis foi uma paixão que eu tive antes de entrar no programa. Eu fiquei constrangida. A única pessoa que eu consegui falar foi com a minha mãe. Com certeza eu vou falar com ele."

Ela afirmou que não gostou de conviver com Fernanda, Juninho e Yasmin. "Fernanda, porque tivemos muitos embates. Foi algo que realmente pesou muito em mim. Como segundo, eu vou colocar o Juninho, porque ele deu em cima de mim e eu me senti desconfortável. E a Yasmin, em terceiro."

Eliminação

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo), com 51,1% dos votos contra Isabelle e Matteus. A sister chorou muito, pediu desculpas e disse estar envergonhada.