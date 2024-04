Treta por estalecada e tristeza com Ivete Sangalo: Alane está fora da final

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo) com 51,11% dos votos. Ela disputou o Paredão contra Isabelle, que recebeu 46,66% dos votos e Matteus, que recebeu apenas 2,23%. Ao todo, o Paredão recebeu 187.957.364 votos.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 269054 votos 56,05% Davi 17,56% Isabelle 26,38% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 269054 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Alane, Isabelle e Matteus estavam no 21º Paredão Imagem: Divulgação/Globo

Alane, Isabelle e Matteus perderam a Prova do Finalista. Com isso, automaticamente, foram para o último Paredão da temporada.

Treta com Fernanda, rixa por estalecada e punições gravíssimas: a passagem de Alane pelo BBB 24

BBB 24: Fernanda e Alane tretam na academia Imagem: Reprodução/Globoplay

"Bruna Marquezine do Pará". A semelhança com a atriz foi notada até pelo Big Boss. No Instagram, Boninho brincou: "A Bruna Marquezine está no BBB".

Quase romance com Nizam e sinal de alerta. Alane se interessou pelo brother e os dois quase viveram um affair no reality. Após ele sugerir movimentar o edredom, ela recusou. Depois disso, a bailarina chegou a desmaiar em conversa com o participante e revelou ter percebido "red flags" nele.

Cena polêmica do pé. A sister chamou a atenção dentro e fora da casa ao arrancar uma pele do pé com a boca.

Nudez no confinamento. Aos aliados, a participante confessou ter dormido pelada e explicou como fez isso.

Treta aos gritos com Fernanda. As adversárias trocaram deboches e ofensas na academia. A treta se estendeu pela casa e elas precisaram ser separadas pelos colegas. A confeiteira chegou a tratar sobre o corpo da bailarina, que desabafou sobre sofrer com a pressão estética posteriormente.

Incômodo e bate-boca por flerte. Alane ficou incomodada após receber uma cantada de Juninho e, na formação de Paredão, discutiu com o brother.

Discussão com Wanessa e Yasmin. As famosas riram de Alane levar estalecada após cobrar Yasmin de gerar punição para a casa. A bailarina foi tirar satisfação com as aliadas e o trio discutiu aos gritos.

Troca de farpas com Yasmin Brunet. A sister se incomodou com a filha de Luiza Brunet e a chamou de "mimada". A modelo, por sua vez, apontou que a rival gostava de "bancar a vítima" e tirava falas do contexto para "virar uma pauta social conveniente a ela". Elas chegaram a se desentender também por um elástico de cabelo.

Punições gravíssimas. A participante pegou um copo de uma festa e escondeu em sua mochila. Com isso, levou uma chamada da produção e perdeu 500 estalecas. Em outro momento, entrou de microfone na piscina para tirar as roupas de Davi jogadas por Leidy, recebendo mais uma punição gravíssima.

Vaso entupido. Alane admitiu ter entupido o vaso sanitário do confinamento cinco vezes.

Exposed feito por Raquele. Em um Sincerão, a rival expôs Alane, ressaltando que falava mal de Isabelle. Em uma festa, a bailarina falou mal de Isabelle para Deniziane: "Posso estar errada, mas não sinto algo bom sobre ela".

Discussão generalizada. Alane se intrometeu em uma conversa de Beatriz e Leidy, que a alfinetou: "Tem que parar de se meter, acha que tudo é sobre você (...). Vocês acham que já tem um campeão, então vou cheirar o c* do campeão".

Punição por queda de Sabrina Sato. Além de Bia levar uma punição gravíssima por derrubar a ex-BBB, a bailarina também foi punida por participar da situação. Ambas se desculparam com Sabrina Sato no Raio-X.

Paz selada. Fernanda "acertou as contas" com Alane e Beatriz por suas desavenças. O trio pediu desculpas pelas tretas na casa.

Pulo pelada na piscina. O grupo Fadas — formado por Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus — decidiu pular pelado na piscina. A cena repercutiu na casa e nas redes sociais. Ela prometeu que pularia sem roupa nenhuma caso chegasse à final.

"Sofrimento" com Ivete Sangalo. A sister lamentou que a cantora confundiu seu nome: "Me chamou de Alana! Você entende meu sofrimento? Ou seja, ela nem me vê".

Assunto proibido. Alane comentou sobre um suposto balão no confinamento: "Depois que passou esse balão no céu, é um sinal que tudo vai mudar". Depois disso, a produção a advertiu, alertando que era "proibido falar".

Desentendimento com amiga. A bailarina e Beatriz estavam conversando com Isabelle sobre um romance entre ela e Matteus. Alane mencionou uma frase dita por Marcus e Bia não gostou, por pensar que Alane tinha mandado uma indireta a ela. As duas fizeram as pazes em seguida.

Alfinetada em alegria. Ao lado de Bia, Alane reclamou da alegria de outros participantes e disparou que estava "morta por dentro".

Nova Juliette? A vendedora comparou a história de Alane com a de Juliette, indicando que ela havia passado por muitas coisas no confinamento.

Defesa de aliada. Alane defendeu Beatriz após discutir aos gritos com Davi no último Sincerão da temporada. Ela definiu a situação como "feia". Antes de sua eliminação, a bailarina conversou com Davi e explicou por que defendeu a amiga.

Alerta sobre Davi. A dançarina opinou que o participante era "perigoso". Em papo com Matteus, refletiu: "Ele é uma pessoa incrível, mas sabe jogar com as palavras. Eu acho perigoso conversar com ele".

Queixa da produção. A sister reclamou e citou "injustiça" ao levar estalecada por demorar a devolver um batom que a produção havia emprestado para usarem na festa.

Desespero com Paredão. Após perder a prova de resistência, Alane chorou muito e ressaltou que "não entendia mais nada" após a eliminação de Beatriz.

Cobertura especial do UOL no BBB

