Aeroportos da Ásia têm melhor atendimento a viajante do mundo; veja quais

Os aeroportos da Ásia e da África dominam a lista de condecorações pelas melhores experiências para viajantes do mundo no ASQ Awards, prêmio estabelecido pela Airports Council International (também conhecida como ACI World ou Conselho Internacional de Aeroportos) que elege anualmente os melhores terminais globais em diversas categorias.

O Brasil ficou de fora da lista nas categorias regionais e globais. Mais de 400 aeroportos acreditados ao órgão em 109 países disputaram os títulos referentes ao atendimento durante o ano de 2023, divulgados no último mês. Para chegar ao resultado final, a associação avaliou, em parceria com a empresa de tecnologia de viagem Amadeus, quase 600 mil respostas de viajantes a pesquisas extensas coletadas pelo mundo no período.

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), é o único brasileiro acreditado ao programa de "experiência do consumidor" da associação, que auxilia os aeroportos a manterem altos padrões de atendimento aos viajantes.

O cenário internacional

No geral, os melhores aeroportos do mundo em 2023 para quem desembarca foram três asiáticos:

Aeroporto Internacional de Kempegowda (Bangalore, na Índia)

Aeroporto Internacional Thiruvananthapuram (Thiruvananthapuram, na Índia)

terminal A do Aeroporto Internacional Zayed (Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos)

Outros oito aeroportos foram reconhecidos na Lista de Excelência do Diretor-Geral da ACI World por terem ganhado múltiplos prêmios em um período de cinco anos consecutivos na última década. É aqui que se confirma a dominância dos aeroportos asiáticos, que ocupam cinco das oito vagas.

Aeroporto Internacional Shenzhen Bao'an: em Shenzhen, na China Aeroporto de Chandigarh: em Punjab, na Índia Aeroporto Internacional Casablanca Mohammed V: em Casablanca, no Marrocos Aeroporto Internacional de Mascate: em Mascate, em Omã Aeroporto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky: em Hebron, nos EUA Aeroporto Sultan Mahmud Badaruddin II: em Palembang, na Indonésia Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin: em Sulawesi, na Indonésia Aeroporto Internacional de Zagreb: em Zagreb, na Croácia

O moderno exterior repleto de passarelas do Aeroporto de Guayaquil, no Equador, um dos mais fortes representantes da América Latina Imagem: Stefano Barzellotti/Getty Images

No total, os prêmios de 70 categorias —que incluem "equipe mais dedicada", "jornada mais fácil pelo aeroporto", "aeroporto mais agradável" e "aeroporto mais limpo"— foram vencidos por 90 aeroportos. Destes, nove aeroportos de todas as regiões venceram em todas as categorias de embarque e, por isso, se destacaram:

África: Aeroporto Internacional Casablanca Mohammed V, em Casablanca, no Marrocos

Ásia-Pacífico: Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin, em Sulawesi, na Indonésia; e Aeroporto Internacional Yogyakarta, em Java, na Indonésia

Europa: Aeroporto Izmir Adnan Menderes, em Esmirna, na Turquia; e Aeroporto de Roma-Fiumicino, em Roma, na Itália

América Latina: Aeroporto Internacional de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador

Oriente Médio: Aeroporto de Salalah, em Salalah, em Omã

América do Norte: Aeroporto Internacional de Greenville-Spartanburg, em Greer, nos EUA; e Aeroporto Internacional Gerald R. Ford, em Grand Rapids, nos EUA

Os melhores da nossa região

Os aeroportos do Equador e da Costa Rica foram os mais bem avaliados de toda a América Latina e Caribe, mas houve representantes com boa performance no México, na República Dominicana e até nas Bermudas.

Os melhores com fluxo menor do que dois milhões de passageiros por ano foram:

Aeroporto Guanacaste: em Libéria, na Costa Rica

em Libéria, na Costa Rica Aeroporto Internacional Hermosillo: em Hermosillo, no México

Os melhores que recebem entre dois a cinco milhões de passageiros ao ano foram:

Aeroporto Internacional de Guanajuato: em Silao de la Victoria, no México

em Silao de la Victoria, no México Aeroporto Internacional de Guayaquil: em Guayaquil, no Equador

Os melhores com cinco a 15 milhões de passageiros por ano foram:

Aeroporto Internacional de Los Cabos: em Los Cabos, no México

em Los Cabos, no México Aeroporto Internacional de Punta Cana: em Punta Cana, na República Dominicana

em Punta Cana, na República Dominicana Aeroporto Internacional de Quito: em Quito, no Equador

Aeroporto Internacional de Quito, no Equador Imagem: MBPROJEKT_Maciej_Bledowski/Getty Images

Aeroportos com a equipe mais dedicada de toda a região:

Aeroporto Guanacaste: em Libéria, na Costa Rica

Aeroporto Internacional de Guayaquil: em Guayaquil, no Equador

Jornadas mais fáceis para cruzar o aeroporto de um lado a outro:

Aeroporto Guanacaste: em Libéria, na Costa Rica

Aeroporto Internacional de Guayaquil: em Guayaquil, no Equador

Aeroportos mais agradáveis (bons restaurantes, compras e entretenimento):

Aeroporto Internacional de Guayaquil: em Guayaquil, no Equador

Aeroporto Internacional L.F. Wade: Hamilton, nas Bermudas

Aeroportos mais limpos