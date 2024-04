R$ 10 milhões do Rio e chegada misteriosa: como será o show da Madonna

Madonna se apresenta em um show gratuito em Copacabana no dia 4 de maio. O evento faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, e receberá patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio. Será um show exclusivo na América do Sul e que encerrará a The Celebration Tour.

Confira tudo o que já se sabe sobre a vinda da rainha do pop ao Brasil.

Estrutura

O show será no sábado, 4 de maio a partir das 21h45. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Maior apresentação da carreira da artista. O último show da turnê, em Copacabana, vai contar com estrutura maior do que em outros países.

A entrada será gratuita e por ordem de chegada. Não haverá quaisquer tipos de vendas, mas a organização assegurou que "fãs de carteirinha" terão um espaço "quase no palco". Também haverá espaço reservado para autoridades e imprensa.

Investimento de milhões

Centenário de banco privado. O show da cantora faz parte da celebração do centenário do banco Itaú. Clientes do banco terão alguns privilégios na hora de comprar passagem para o Rio de Janeiro ou se hospedar na capital fluminense, conforme já divulgado.

Prefeitura vai patrocinar. A prefeitura do Rio de Janeiro entrará com um patrocínio de R$ 10 milhões, conforme publicado em edição do Diário Oficial na última semana. A quantia será repassada para a empresa que organiza o evento, a Bonus Track Entretenimento Ltda.

Inspiração no ano novo. Segundo a prefeitura, os potenciais impactos econômicos do espetáculo foram calculados com base no tradicional réveillon da cidade. O impacto total do evento seria de R$ 293,4 milhões, segundo estudo elaborado pelo município.

Pôster do show de Madonna no Rio, em 4 de maio Imagem: Divulgação

Público esperado

Mais de um milhão de pessoas são esperadas, conforme divulgado pela prefeitura. Cariocas e moradores da região metropolitana compõem uma fatia de 85%; turistas de outros estados, 12%. Os estrangeiros completam a conta correspondendo a 3% do público.

Voos extras e ocupação hoteleira. Segundo a prefeitura, essa conta de um milhão de espectadores foi feita com base em "muitos voos extras, vindo de várias cidades do Brasil, o aumento de passageiros na rodoviária, bem como uma forte ocupação hoteleira". Em Copacabana, onde acontece o show, é esperada ocupação próxima de 100%.

Segurança reforçada

Esquema parecido com o do réveillon. Uma das maiores preocupações dos fãs, a segurança será reforçada em Copacabana e o esquema será parecido com o do último réveillon. A PM do Rio fez pontos de revista na entrada do público ao bairro, com reconhecimento facial, torres de segurança, detectores de metais e grades.

Ano novo foi 'case de sucesso'. A última festa da virada, considerada um caso de sucesso, teve esforços redobrados contra a violência depois que, em agosto de 2023, um show do DJ Alok foi marcado por arrastões e mais de 500 pessoas detidas. Três mil agentes foram escalados na ocasião.

Ninguém sabe quando ela chega no Brasil. Não será divulgada a data de chegada de Madonna, por questões de segurança. Ela deixará o país no dia seguinte ao show. A The Celebration Tour celebra os 40 anos de carreira da cantora e passou por países da Europa e América do Norte.

Anitta vai participar?

Nada foi confirmado. Conforme publicado na coluna de Lucas Pasin, o CMO do Itaú, Eduardo Tracanella, não confirma a participação da cantora brasileira, que é contratada por outro banco.

Anitta, até onde eu sei, não está prevista no show. É uma decisão artística, mas não tem nada que pudesse nos prejudicar ou que fosse ruim para o banco. Sendo bom para as pessoas, está bom para a gente.

Eduardo Tracanella

E a Pabllo? Em participação no programa Mais Você da TV Globo nesta semana, Pabllo Vittar falou sobre uma possível participação no show da cantora. As especulações começaram depois que Madonna a seguiu nas redes sociais.