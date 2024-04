'No Rancho Fundo': tudo sobre a nova novela das seis da Globo

"No Rancho Fundo" estreia nesta segunda (15) na faixa horária das seis da Globo em substituição a "Elas por Elas". A obra é dos mesmos criadores de "Mar do Sertão", Mario Teixeira e Allan Fiterman.

O que sabemos sobre "No Rancho Fundo"

A novela é uma comédia romântica que se passa atualmente, no fictício distrito de Lasca Fogo no Cariri paraibano. Na trama, Lasca Fogo contrasta com Lapão da Beirada, cidade vizinha que representa a parte urbana da região sertaneja. A obra é livremente inspirada em "A Capital Federal", peça de Artur Azevedo.

A mocinha e protagonista da novela é Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa Leonel (Andréa Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). Mario Teixeira afirma que ela é uma moça ultrarromântica que, ao longo da novela, vai se tornar uma mulher forte como a mãe. "É um processo de amadurecimento da personagem. A referência da novela é enfatizar a posição da mulher na sociedade e, mesmo sendo uma história com protagonistas que são pessoas simples, eles têm o poder de mudar o seu destino, assim como Zefa Leonel e Quinota, que no decorrer da trama dará continuidade à herança da mãe."

Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

Ela se apaixona por Marcelo Gouveia (José Loreto), comparsa de Blandina (Luisa Arraes). A dupla vive na badalada Lapão da Beirada e está sempre tentando se dar bem às custas dos outros. O município é um ponto turístico agitado, marcado por construções imponentes como o Grande Hotel São Petersburgo, lojas de grife da rua Vileganhon e o popular Cabaré Voltagem.

Primo Cícero (Haroldo Guimarães) e suas filhas Esperança (Andréa Bak), Caridade (Clara Moneke) e Fé (Rhaisa Batista) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

Após se entregar para um romance com Marcelo, Quinota é obrigada pela mãe a se casar com o vilão. Isso porque em um distrito pequeno como Lasca Fogo, Quinota poderia "cair na boca do povo" e aindas Rosalinas, as filhas fofoqueiras de Primo Cícero (Haroldo Guimarães): Fé (Rhaisa Batista), Esperança (Andréa Bak) e Caridade (Clara Moneke). Marcelo, porém, foge para Lapão da Beirada e abandona a noiva.

Zefa e Quinota vão atrás de Marcelo em Lapão da Beirada e se deparam com um ambiente totalmente diferente de Lasca Fogo. A mãe de Quinota é uma mulher forte, que lidera a família. "Ela é uma justiceira que cuida da família e manda na casa. O Seu Tico Leonel, vivido por Alexandre Nero, é o marido dela, mas a força da casa está na mulher e não no homem", diz Fiterman.

Na metrópole, Quinota redescobrirá o amor com Artur Ariosto (Túlio Starling), o mocinho da história. A trama será marcada por encontros e desencontros, golpes, farsas e reviravoltas.

Alejandro Claveaux é Jordão Nicácio em "No Rancho Fundo" Imagem: Globo/Estevam Avellar

Personagens de "Mar do Sertão", como Deodora (Débora Bloch) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues), voltarão em "No Rancho Fundo". Alejandro Claveaux fará parte deste núcleo da novela no papel do garimpeiro Jordão Nicácio. Ele é guarda-costas e pau-mandado da vilã Deodora (Debora Bloch). Perigoso, egresso do submundo, é capaz de tudo por ela. Bonito, sua beleza promete derreter corações na história.