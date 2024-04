No BBB, Isabelle elogia brother eliminado: 'Foi muito companheiro pra mim'

Nesta tarde, Isabelle lembrou de Vinicius, ex-participante eliminado no quinto Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa com Alane, a manauara lembrou de alguns momentos que viveu com Vinicius e elogiou o atleta.

Isabelle: "Vinicius era muito legal, gostava muito dele. Eu lembro quando ele foi embora...Eu te falei da última festa dele? Isso marcou muito minha memória, Alane. Ele tinha uma tatuagem de onça na coxa e eu gosto muito de onça, ai eu falava 'Vinicius, deixa eu ver a onça'. Ele estava no Paredão, eu acho..."

Isabelle: "Ele teve um sonho que não foi muito bom e estava um pouco mal. Lembro que eu fui lá com ele, ele estava na festa e depois saiu. Ele sumiu e eu dei falta dele. Fui lá no quarto e ele já estava dormindo. Perguntei: 'Vinicius, por que você está aqui?'. Ele: 'porque não estou bem'. Eu disse: 'Bora para lá, bora conversar, bora brincar. Viver a vida'. Eu sempre tive isso de viver tudo aqui, bora viver, a gente está dentro do Big Brother, não deixa para lá não".

Isabelle: "Ele ficou conversando comigo um tempão, ai ele veio para festa. Nisso que ele voltou, quem dizia que ele estava dormindo? Mana, ele virou um bicho na festa. Ele se divertiu que só, fiquei muito feliz de ver o sorriso dele naquela noite".

Isabelle: "Nesse Paredão ele saiu, mas ele se divertiu muito antes de ir. Eu me lembro disso porque ele foi muito companheiro para mim no [Castigo do] Monstro, muito mesmo. Muito guerreiro ele. Uma história de vida surreal".

