MC Daniel 'dribla' assessor e expõe nova fase: 'Estou me reinventando'

MC Daniel foi uma das atrações do cruzeiro Chilli Mob Cruise, da marca de óculos Chilli Beans neste fim de semana. Em entrevista para Splash, o MC comemorou a nova fase "global" e a participação na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.



Eu me sinto muito honrado e feliz, por mim e pelo movimento do funk, pelo respeito que estão tendo por mim. MC Daniel

O cantor afirma que está se reinventando e se reconstruindo, como tudo em sua carreira. "Isso está me trazendo vários frutos. Está tirando o preconceito e furando bolhas. Eu me sinto muito honrado em dizer também que não sou só eu, que de onde venho tem muitos bons, muitos melhores. [...] Fico feliz também de conciliar minha imagem e minha música."

O funkeiro se apresentou por cerca de dez minutos na "Super Dose", evento corporativo com franqueados da marca.

Climão com assessor

A conversa com a imprensa também foi curta. Antes de MC Daniel entrar na sala, um homem que se apresentou como assessor do cantor questionou quais perguntas seriam feitas e pediu que nada de "polêmico" fosse citado. Aos repórteres de Splash, ele disse que seria "melhor para todo mundo" se tocássemos apenas em assuntos relacionados à carreira de Daniel, caso contrário, a entrevista seria encerrada na hora.

Ao entrar na sala, porém, Daniel puxou o assessor para um canto e perguntou o que ele havia dito aos jornalistas e o repreendeu discretamente quando soube das "orientações". Ao começar o bate-papo, disse que podíamos, sim, "polemizar", contrariando o próprio assessor, que acompanhou as entrevistas de perto.