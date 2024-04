Manu Bahtidão se pronuncia ao cancelar show em festa de filha de Viih Tube

Manu Bahtidão, 38, se pronunciou após ser criticada por cancelar show no segundo dia de festa de aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer. A cantora lamentou o ocorrido, pediu desculpas por não conseguir se apresentar no evento e afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas judicialmente.

Estou muito triste com tudo que aconteceu, sou muito fã da família! Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também porque sou mãe! Mas estou exausta, e ainda tenho trabalho hoje! Eu estou voltando para Mato Grosso, amanhã eu venho aqui falar com vocês e explicar tudo que aconteceu! Peço desculpas a todos por não ter conseguido me apresentar no aniversário dessa criança linda! Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo pra prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente! Manu Bahtidão, em seu Instagram

O que aconteceu

O show de Manu Bahtidão estava programado para encerrar o 2º dia da festa de aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, em um resort de luxo no interior de São Paulo. A apresentação estava marcada para 17h, mas a cantora só chegou ao local às 19h30. No Instagram, Viih Tube explicou que a artista perdeu o jatinho reservado pela influenciadora para chegar ao evento.

Para não acharem que foi falta de estrutura da nossa parte, não [foi], tá, gente? Queríamos que ela se sentisse o mais confortável possível. A gente sabia que a agenda dela era apertada. Solicitamos um jatinho para ajudar, porque a gente queria tudo melhor mesmo [...] Eu soube de tarde que provavelmente não teria o show porque ela tinha perdido o jatinho. Não sei o que aconteceu, gente, acredito que tenha sido algo grave. Mas quando soube que ela perdeu o jatinho, já aceitei que não teria o show. Acredito que ela se esforçou muito, sim. Viih Tube

A influenciadora, 23, também 'acalmou' os ânimos dos seguidores, que criticaram o atraso de Manu Bahtidão em perfis de fofoca no Instagram. "Honestamente, gente, está tudo bem, essas coisas acontecem. Ela se esforçou, ela já pediu desculpas. Ela já falou que vai reembolsar o valor. Vi em sites de fofoca que as pessoas estão xingando e não precisa disso."

Pouco depois do pronunciamento de ambas, Manu Bahtidão afirmou que não conseguiu embarcar no jatinho reservado por Viih Tube por falta de respostas do piloto e do produtor. Ela contou ao Portal Leo Dias que precisou viajar em um turbo hélice, que levou 4 horas de Mato Grosso até São Paulo. Segundo a cantora, quando chegou ao evento, foi recebida de maneira fria por uma mulher que trabalhava na organização da festa.

Para a artista, a gota d'água foi quando se encontrou com Viih Tube e foi ignorada pela influenciadora no caminho para o palco. Viih Tube respondeu ao relato de Manu Bahtidão em uma página de fofocas no Instagram.

Gente, já falei que tudo bem que já foi, agora falar que ignorei é brincadeira [risos]. Eu cumprimentei educadamente e fui curtir minha filha, se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar ovo dela depois de chegar 2h30 atrasada, sinto muito! Viih Tube

o embed