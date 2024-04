Luciano Huck tropeça, quase cai e tem fala 'cortada' na 'Dança dos Famosos'

Luciano Huck tropeçou durante a exibição da "Dança dos Famosos" de hoje. O acidente ocorreu enquanto o apresentador interagia com os jurados convidados Eduardo Sterblitch e Júlia Lemmertz.

O que aconteceu

Huck quase foi ao chão no momento em que a plateia aplaudia os convidados. Na sequência, a edição do programa adicionou um apito para esconder o que o apresentador disse no momento do "quase tombo".

Participantes do programa brincaram com a situação. "O seu santo é forte, Luciano", afirmou Eduardo Sterblitch. "Poderia ter continuado a dança", opinou Livia Andrade.

Dia de tombos na tv: luciano huck quase foi pro chão no Domingão. Videocassetadas



Depois da Virgínia foi a vez do Luciano.#Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/ASrrlu9zJ9 -- Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) April 14, 2024

O apresentador mostrou o "replay" do tropeço. "Eu fui bem na saída?", questionou ao destacar que "acelerou o passo" no momento em que estava caindo.

A "Dança dos Famosos" contou com apresentações de sete duplas neste domingo (14). Amaury Lorenzo e Camila Lobo; Klara Castanho e Daniel Norton; Henri Castelli e Tatiana Scarletti; Talitha Morete e Denis Dinelli; MC Daniel e Paula Santos; Bárbara Reis e Vinicius Melo e Tati Machado e Diego Maia se apresentaram nesta primeira etapa da competição.