Isabelle lembra trajetória no BBB 24: 'Fiz o meu jogo e fui, de fato, eu'

No Raio-X desta manhã, Isabelle comentou sua trajetória no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A manauara refletiu sobre sua trajetória e pediu votos para ir à final do programa.

Isabelle: "Quero começar já agradecendo a Deus e a todo mundo que está votando. Conto muito com vocês nesse momento, quero muito chegar na final. Até aqui eu fiz o meu jogo e fui, de fato, eu".

Isabelle: "Joguei conforme o meu coração dizia desde o começo, comecei jogando de forma unilateral, acreditando muito em estudar o cenário, conhecer as pessoas, depois as coisas foram se encaixando, fui me conectando a pessoas, no final o grupo, como vocês puderam perceber".

Isabelle: "Sempre ouvindo meu coração, discordando, concordando. Se tinha um embate, ia, conversava com a pessoa. Resolvia as coisas que tinham que ser resolvidas. Entre alegria e lágrimas. Um ser humano comum dentro de um confinamento".

