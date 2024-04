Ex-galã da Globo deixou TV e trabalha em pousada: 'Levo uma vida saudável'

Java Mayan, 43, começou a trabalhar em novelas aos 17 anos, em "Corpo Dourado" (1998), da Globo, e fez sucesso como João em "Malhação", entre 2005 e 2007. Hoje, no entanto, ele está longe dos holofotes e se dedica a administração de uma pousada. Em entrevista ao jornal O Globo, o artista conta a decisão de se afastar da fama.

Para ser sincero, nunca pensei em ser ator. Comecei a fazer teatro de brincadeira, eu me divertia. De repente, o universo me jogou na TV e fiquei por 20 anos trabalhando. Da mesma forma que eu entrei, fui parando, e a vida continua maravilhosa do mesmo jeito. Quando vi, eu nem pensava mais em trabalhar como ator. Java Mayan

Ex-galã da Globo diz que ainda param e falam com ele sobre seus papéis na TV. "Por incrível que pareça, até hoje me param e falam: 'Você não é aquele menino que fez o filho do Fábio Jr?'. O João, meu personagem em 'Malhação', também marcou demais. As pessoas comentam. Às vezes eu fico com a barba enorme e mesmo assim sou parado."

Hoje, Java Mayan administra uma pousada com a família em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. "Já tem bastante tempo que eu me dedico a esse negócio. Levo uma vida muito saudável, leve. Estou com o meu irmão e o meu pai. Eu moro aqui, é bem em frente à praia."

Recentemente, ele se reaproximou do mundo da arte a convite do amigo e ator Álamo Facó. Java participou da escrita do roteiro para o espetáculo "Caminho de Volta: A Outra História do Rio de Janeiro".