'X-Men '97': diretor confirma morte de personagens icônicos em série

"X-Men '97" chegou ao quinto episódio no Disney+ e chocou boa parte dos fãs da animação dos mutantes por resultar na morte de personagens icônicos. Ao Screen Rant, o diretor e produtor da série, Jake Castorena, confirmou as mortes de Magneto e Gambit, mas pediu para que tenham curiosidade no que está por vir.

A decisão nunca foi finita, tipo: 'Estamos fazendo isso, estamos matando fulano de tal e pronto'. Isso pode assustar os fãs, mas mudou um pouco, dependia de quem seria, porque pelo bem da história, pelo bem de desenvolver os arcos dos personagens e amarrar tudo, com base em onde a trajetória da história estava indo, [isso] foi baseado em que personagem seria. Mas no final das contas, obviamente, chegamos a Gambit e Magneto. Jake Castorena

O diretor, no entanto, pediu paciência aos fãs. "Imploro ao público que pondere e tenha curiosidade sobre o que isso [mortes] faria com alguém do calibre de Rogue e, potencialmente, eu diria para se concentrarem menos no que perdemos e mais em quem ou o que está por vir, se isso fizer sentido."

Jake Castorena também considerou as consequências do enredo. "No final das contas, Gambit e Magneto estão mortos e teremos que assistir o desenrolar da série para entender melhor quais serão essas consequências."

O que aconteceu

Intitulado "Remember It", o episódio mostrou como a nação de Genosha sofreu o ataque de um Sentinela gigante, analogia a um evento marcante que acontece na história das HQs.

O episódio termina em uma batalha que resulta na morte de vários personagens, entre eles: Magneto, Gambit e Madelyne Pryor, a famosa vilã e a clone de Jean Grey.

Ao Comicbook, A.J. LoCascio, que faz a dublagem de Gambit, disse que ficou devastado com o episódio. "Fiquei triste, especialmente porque esse é um personagem que amo há tanto, tanto tempo, e depois [que consigo] interpretar o personagem descubro que ele morre no meio da temporada."