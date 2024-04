Dennis DJ fala sobre onda de gringos na cena do funk: 'Abriu a porteira'

Dennis DJ falou sobre a chegada dos gringos à cena do funk.

O que aconteceu

Dennis DJ comentou sobre a relação dos artistas nacionais com a internacionalização do ritmo do funk brasileiro, em entrevista a Splash. O DJ foi atração do Chilli MOB Cruise na última sexta, 12. Junto com Anitta, Dennis DJ se tornou uma espécie de embaixador do funk no mercado internacional e despertou o interesse de artistas pelo estilo musical brasileiro.

O Brasil está pronto e não é de hoje! Faz muito tempo. Eu mesmo sou um que já falava lá atrás que o som ia chegar. Quando chega em Justin Bieber, Beyoncé, Rihanna, esquece.

Ele ainda citou uma produção sua, que ganhou repercussão internacional. "O grande exemplo disso é o 'Ta Ok' que eu fiz junto com o Kevin o Chris, e que Karol G regravou junto com o Maluma e foi sucesso mundial. Agora abriu a porteira de vez."

Funk lá fora

Hoje presente até no novo álbum de Beyonce, Cowboy Carter, o uso do funk por gringos já gerou debates entre grandes nomes do nicho como Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco. Até pouco tempo atrás, artistas reclamavam da valorização dada pelos brasileiros para cantores internacionais que estavam se aventurando pelo estilo musical. A crítica era que os brasileiros não reconheciam tanto o esforço dos talentos nacionais e surgiu após a colombiana Karol G anunciar que faria um álbum de funk.

No ano passado, causou polêmica a parceria de Dennis para lançar o remix do hit "Tá Ok", de Kevin o Chris, cantado pelos colombianos Karol G e Maluma. O empresário do autor da canção na época acusou os envolvidos de não dar espaço para Kevin na produção mesmo sendo um trabalho dele. Karol chegou a se desculpar e tudo foi resolvido.