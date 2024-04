Davi avalia último Paredão do BBB 24: 'Vejo potencial nos três'

Com uma vaga garantida na final do BBB 24 (Globo), Davi conversou com Matteus, que está enfrentando o último Paredão da temporada.

O que aconteceu

O baiano percebeu que o brother estava preocupado com a disputa. Ele está emparedado com Alane e Isabelle mas, de acordo com a parcial da enquete UOL, não corre perigo de eliminação.

Matteus explica para Davi sobre sua preocupação. "As gurias estão baleadas, a Alane principalmente", disse. Davi aconselha o gaúcho: "É como eu falei, né? Sempre fugiu do nosso controle, quando está no Paredão".

Davi finaliza o papo elogiando os três participantes. "Eu vejo potencial nos três, cara. Os três têm potencial. Os três são grandes jogadores".

