'Mais importante que sexo': Miss Bumbum e mais opinam sobre beijo

Ontem (13) foi celebrado o Dia Do Beijo. As famosas Denise Rocha, Larissa Sumpani e Ana Paula Oliveira marcaram a data pontuando a importância que o ato de selar os lábios tem para cada uma.

Denise Rocha

Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-participante de A Fazenda e estudante de sexologia refletiu sobre a importância do beijo para a qualidade do sexo. "Beijo ruim, sexo ruim! É assim que eu vejo as coisas. Se não rolar química no beijo, pode esquecer a noite", afirmou.

Denise argumenta que um beijo mal-executado pode ser um sinal claro de uma falta de conexão emocional e química sexual. Baseada em seus estudos na área da sexologia, ela destaca a importância do afeto e da conexão emocional para uma relação íntima plena. "Beijo é o primeiro passo para indicar que você quer uma noite de muito amor com o seu parceiro. Se começar bem, pode apostar que o resto vai seguir o mesmo ritmo", garantiu.

Ela ainda chamou atenção para o potencial estimulante do ato. "O beijo na boca é tipo um super tempero afrodisíaco, sabe? Ele mexe com todos os sentidos, dependendo de como é dado. Toca, cheira, saboreia, vê, ouve e até mexe com a imaginação erótica".

Larissa Sumpani

Imagem: Reprodução/Instagram

A Miss Bumbum já opina que a troca de saliva seja mais importante que o ato sexual. "Beijo é mais importante que o sexo", disse.

Ela contou que foi o beijo de seu atual namorado, Victor Prado, que a conquistou. "As mulheres vão me entender, um beijo de língua com malícia e paixão faz a gente ficar viciada na pessoa, estou errada?".

Larissa ela defende que o beijo é a melhor preliminar. "Nunca conheci alguém que não gosta de beijar. As preliminares são o momento ideal para apimentar o momento usufruindo bastante dos beijos", destacou.

Ana Paula Oliveira

Imagem: CO Assessoria/Divulgação

Já a influenciadora Ana Paula Oliveira conta que beija marido cerca de 100 vezes ao dia. "É uma das melhores coisas que existe, só traz boas sensações e é a porta de entrada para o sexo", justificou.

Assim como Denise, Ana Paula acredita que o beijo antecipa como será a troca sexual. "Se o beijo for ruim, o sexo também será ruim. Se logo no primeiro encontro rolou o beijo e sentiu que ele não agradou, é melhor não continuar".

A influenciadora ainda acrescenta que existe a possibilidade do beijo aumentar a imunidade com a troca de saliva. "Cria-se anticorpos e equilibra as defesas imunológicas. É claro que se o parceiro estiver doente, fuja dele para não causa nenhum problema futuro", finaliza, brincando.