BBB 24: Em quantos Paredões Davi esteve? Relembre rejeições do brother

Davi já garantiu sua vaga na final do BBB 24 (Globo), mas chegou perto de conquistar outro feito: bater o recorde de número de Paredões enfrentados por Babu Santana no BBB 20.

Davi enfrentou nada menos do que oito Paredões no BBB 24, apenas dois a menos que Babu. Nas duas primeiras berlindas que enfrentou, o voto era para ficar, e o baiano foi o favorito do público, recebendo mais da metade dos votos em ambos os casos.

Já maior porcentagem que o brother recebeu de votos para ser eliminado foi 28,73%, em um Paredão contra Alane e Michel.

Relembre as porcentagens de rejeição que Davi recebeu nos Paredões:

2º Paredão do BBB 24: Davi (52,15%) x Juninho (25,14%) x Thalyta (22,71%)

Davi (52,15%) x Juninho (25,14%) x Thalyta (22,71%) 3º Paredão do BBB 24: Davi (63,21%) x Beatriz (28,44%) x Pizane (8,35%)

Davi (63,21%) x Beatriz (28,44%) x Pizane (8,35%) 8º Paredão do BBB 24: Davi (12,07%) x Marcus (84,86%) x Isabelle (3,07%)

Davi (12,07%) x Marcus (84,86%) x Isabelle (3,07%) 11º Paredão do BBB 24: Davi (28,73%) x Michel (70,33%) x Alane (0,94%)

Davi (28,73%) x Michel (70,33%) x Alane (0,94%) 14º Paredão do BBB 24: Davi (6,76%) x Matteus (1,07%) x Leidy (88,33%) x MC Binn (3,84%)

Davi (6,76%) x Matteus (1,07%) x Leidy (88,33%) x MC Binn (3,84%) 17º Paredão do BBB 24: Davi (19,66%) x MC Binn (80,34%)

Davi (19,66%) x MC Binn (80,34%) 18º Paredão do BBB 24: Davi (4,59%) x Alane (20,06%) x Giovanna (75,35%)

Davi (4,59%) x Alane (20,06%) x Giovanna (75,35%) 20º Paredão do BBB 24: Davi (7,53%) x Beatriz (82,61%) x Isabelle (9,86%)

