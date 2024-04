BBB 24: Brothers emparedados lamentam fim do reality: 'Foge do controle'

Matteus viu Alane e Isabelle deitadas juntas no BBB 24 (Globo) e fez elogios às sisters. Ele se deitou com as duas, que rasgaram elogios ao brother. Os três também comentaram o último Paredão da temporada.

O que aconteceu

Alane e Isabelle estavam conversando. Matteus acordou, rezou na parte externa da casa e voltou para o quarto. Depois, observou as duas sisters, que o convidaram a deitar.

Matteus: "Vocês são lindas"

Alane: "Você é incrível... Um Paizão. Matteus vai ser um paizão"

Matteus: "Se Deus quiser... Tudo que eu puder vou proporcionar"

Isabelle: "Vai ser muito carinhoso, amoroso, gentil..."

Matteus: "Parceiro"

Isabelle: "Vai ser um pai bobão. (...) Como que mantém a coerência?"

Alane: "Não mantém. (...) Você é muito tranquilo, te admiro"

Matteus: "Isso foge do nosso controle. Não tem como não ficar angustiado. (...) Vou até te ser sincero: até o Davi que já tá garantido na final, deve dar uma angústia no peito de saber que isso aqui vai terminar. Então amanhã vou aproveitar o dia inteiro. Se for pra sair, vou sair, mas quero muito ficar, quero muito ir pra final, do fundo do meu coração. Mas é uma coisa que, se eu enlouquecer ou não..."

Alane: "É que a gente não controla, né?"

