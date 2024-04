'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 15 a 20/04

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 15 de abril

José Inocêncio estranha as atitudes de Mariana. Joana agradece a Dona Patroa pelo tratamento com sua família. José Inocêncio rejeita Mariana ao vê-la vestida com a camisola de Maria Santa. Norberto se surpreende com a volta de Sandra para o vilarejo. Lu elogia o novo visual de Zinha. Rachid comunica a Sandra que agora ele é o dono da casa que era de Jacutinga e a convida para abrirem um negócio juntos. Norberto fica apreensivo com a decisão de Sandra, que intenciona retomar as atividades da casa de Jacutinga. Eliana procura Damião e reclama que ele a está evitando. Mariana coloca a manta de Maria Santa e diz a José Inocêncio que é a ex-mulher.

Terça-feira, 16 de abril

José Inocêncio diz a Mariana que quer conviver com a mulher do jeito como a conheceu. Joana ameaça Egídio e acaba contando ao coronel que Sandra está na casa que era de Jacutinga. José Inocêncio confidencia a Augusto que se preocupa com a segurança de Norberto e Rachid depois que eles se juntaram a Sandra na abertura da casa. João Pedro questiona Sandra sobre a real intenção com o novo negócio. Morena se comove ao contar para Lu sobre a vida na casa de Jacutinga. Rachid resolve morar na casa com Sandra, mas não esconde sua preocupação. Sandra revê Dona Patroa.

Quarta-feira, 17 de abril

Dona Patroa implora para Sandra não afrontar o pai e retornar a Salvador. Buba diz a Venâncio que ele precisa aceitá-la para que os dois consigam levar o relacionamento adiante. Dona Patroa fica incrédula quando Sandra lhe convida para morar com ela. Venâncio pede a Buba que espere a criança de Teca nascer para contar a verdade a José Inocêncio. José Inocêncio deduz que Eliana está tendo um caso com Damião. Eliana faz suposições sobre a gravidez de Buba para José Inocêncio, que decide viajar para o Rio de Janeiro para uma visita ao casal. Venâncio sugere que Buba use uma barriga falsa. João Pedro se sente culpado por Sandra ter rompido com a família. Egídio aparece na casa de Sandra e confronta a filha na frente de João Pedro e Augusto.

Quinta-feira, 18 de abril

Sandra, João Pedro e Augusto enfrentam Egídio. José Inocêncio celebra a gravidez de Buba. Inácia critica a atitude de João Pedro e Augusto por terem ameaçado Egídio. José Inocêncio orienta Venâncio em como agir com Eliana, e conta que a ex-mulher do filho estava tendo um caso com Damião. Eliana revela a Kika que está apaixonada por Damião. Buba se sente mal por usar a falsa barriga e por mentir para José Inocêncio. José Inocêncio pede a Venâncio que confisque o apartamento de Eliana. João Pedro conta a Deocleciano que mandou Damião conter Egídio caso o coronel ameaçasse Sandra. Damião aparece no momento em que Egídio está na casa de Sandra e o ameaça.

Sexta-feira, 19 de abril

Buba e Venâncio discutem sobre a farsa da gravidez. Egídio pensa em tomar providências, ao saber por Marçal que Augusto esteve com Pastor Lívio no acampamento dos trabalhadores assentados. Lu diz a João Pedro que tem medo de que ele seja vítima de uma tocaia. Buba deixa claro para José Venâncio que não quer mais enganar ninguém, e ameaça se separar do publicitário. José Inocêncio externa sua preocupação a Rachid com a reação que Egídio à reabertura da casa de Jacutinga. Buba garante a Teca que, mesmo não assumindo a criança, dará todo suporte a ela. Venâncio contraria Buba e avisa que levará o filho de Teca para José Inocêncio.

Sábado, 20 de abril

Dona Patroa conversa sobre seus problemas com Pastor Lívio. Teca diz a Buba que não sabe como, mas já conhecia José Inocêncio antes de ver o quadro com o seu retrato. José Inocêncio fica sabendo que Rachid foi casado com Marianinha, irmã mais velha de Maria Santa. Buba expulsa Venâncio de casa e exige que ele conte a verdade para José Inocêncio. Venâncio manda que Eliana deixe seu apartamento. Joana avisa a Tião que não quer mais a galinha dentro de casa. Rachid se nega a entregar a José Inocêncio a carta escrita por Marianinha para Maria Santa. Buba conta a Venâncio que Teca fugiu. Egídio planeja agir contra a família de José Inocêncio.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.