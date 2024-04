Com Djavan, Queremos! Festival une música e comida em cartão-postal do Rio

De Splash, no Rio

Com nove atrações, a quinta edição do Queremos! Festival acontece neste sábado (13), na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Como vai ser o festival

O QUEREMOS! 2024 traz o encerramento da turnê "D", de Djavan (que ganha álbum ao vivo), e mostra o encontro entre Lenine e Marcos Suzano, que apresentam pela primeira vez o show comemorativo de 30 anos do lançamento do emblemático "Olho de Peixe" (1993). Ana Frango Elétrico, Djonga, KENYA20Hz e Rubel completam as atrações nacionais.

Devendra Banhart é uma das atrações internacionais do Queremos! Festival, no Rio Imagem: Xavi Torrent/Redferns/Getty Images

O festival ainda tem atrações internacionais: a cantora afro-caribenha Adi Oasis, o britânico Alfa Mist e o norte-americano Devendra Banhart. Intercaladas em dois palcos montando próximos à Baía de Guanabara, as apresentações começam às 15h15.

A área gastronômica COMEMOS! está de volta e conta com mais de 20 opções de restaurantes, incluindo veganos e vegetarianos. Para agradar paladares mais exigentes, o público vai ter acesso aos restaurantes do grupo Menu, com pratos produzidos por casas como Parque Foods, Flora, Kingston, Terra Brasilis, Fala Bar e D'Outro Mundo.

Lenine e Marcos Suzano se apresentam juntos no Queremos! Festival 2024 Imagem: Selmy Yassuda

Atrações e horários previstos:

15h15: Ana Frango Elétrico (Palco Cidade)

16h20: Alfa Mist (Palco Bosque)

17h25: Rubel (Palco Cidade)

(Palco Cidade) 18h45: Lenine & Suzano : Olho de Peixe (Palco Bosque)

: Olho de Peixe (Palco Bosque) 19h50: Adi Oasis (Palco Cidade)

21h: Devendra Banhart (Palco Bosque)

(Palco Bosque) 22h30: Djavan (Palco Cidade)

00h10: Djonga (Palco Bosque)

01h15: Kenya20HZ (Palco Cidade)

Queremos! Festival 2024

Quando: 13/4, às 15h

Onde: Marina da Glória (av. Infante Dom Henrique, s/n, Glória, Rio, RJ)

Quanto: a partir de R$ 230 (meia-entrada solidária com entrega de 1 kg de alimento não-perecível)

Ingressos à venda no site da Eventim