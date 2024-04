Não é só Davi: por que Matteus também já pode ser considerado finalista

"Esquecido" nas parciais da enquete UOL sobre quem deve ficar de fora na final do BBB 24 (Globo), Matteus caminha para garantir seu lugar no pódio da edição.

"Ouso dizer que temos dois finalistas consolidados: Davi e Matteus, que acho que não sai de jeito nenhum desse Paredão", avaliou Chico Barney no Central Splash de ontem (12).

"Matteus está muito garantido nesse pódio. Não tem chance dele sair, a briga não vai ser com ele", concordou Lucas Pasin.

Segundo o colunista, a disputa por uma vaga na final está acirrada, mas entre Isabelle e Alane. "Até me surpreendo, porque no começo até o meio, era difícil dizer que Matteus era finalista. Ele era muito Planta, na interpretação de alguns. Depois da saída da Deniziane, a coisa desenhou muito melhor para ele […] contribuiu bastante".

Chico disse que o brother conseguiu "aparecer mais" nessa reta final do jogo. "O jogo, no final das contas, é qual história você conta. E acho que ele contou uma historia com as idas e vindas do Davi, a relação com a Beatriz e Alane, e depois essa história com a Isabelle. Ele tem uma história sólida".

