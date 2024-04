Mãe de Isabella Nardoni curte aniversário de Lua com filhos: 'Festa do ano'

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, compareceu ao aniversário de Lua, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. Ela foi ao evento acompanhada do marido, Vinícius Francoman, e dos filhos, Miguel e Maria Fernanda.

O que aconteceu

Ana Carolina confirmou a presença no início da tarde. "Hoje estou toda produzida. Estamos indo para a festa do ano. As crianças vão curtir bastante, será um dia incrível", disse, em publicação nos stories do Instagram.

Em um dos registros, Ana Carolina abraça Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23. "Muito feliz de te conhecer pessoalmente", escreveu a médica ao postar um vídeo em que elas aparecem juntas.

A festa acontece em um resort de luxo no interior de São Paulo. O valor da festa é estimado em R$ 10,7 milhões.

No primeiro dia, o tema escolhido por Viih Tube e Eliezer foi Cabelo Maluco. Desta vez, o mundo mágico toma conta do evento, com fadas, borboletas e espaço para fantasias criativas.

Entre os famosos presentes no segundo dia de festa estão Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Sammy, Cinthia Cruz e Jaqueline Groshaski.

Três dias de evento

A festa de Lua Di Felice foi dividida em três dias: 12, 13 e 14 de abril. O evento tem um "line up" de "cansar qualquer criança", de acordo com Viih e Eliezer.

Várias atrações estão confirmadas: Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Baby Tube e Manu do Batidão.

Durante o final de semana, a festa foi dividida em 3 temas: Chá da Alice no País das Maravilhas, A Floresta Encantada da Lua e Café da Manhã com as Princesas.