João Guilherme protagoniza cena quente em série, e nudez chama a atenção

João Guilherme, 22, protagonizou cena de sexo e nudez em episódio recente da série "Dá Ponde Pra Lá".

O que aconteceu

O ator exibiu o bumbum durante uma cena quente na série do streaming Max (antiga HBO Max). Na trama, ele vive Enzo, personagem que se envolve com Malu, interpretada pela atriz Gabz.

A sequência em que Enzo e Malu fazem sexo dentro de um carro viralizou nas redes sociais. Uma postagem no X (antigo Twitter), com fotos e vídeo do momento, já ultrapassa 3 milhões de visualizações.

Os fãs ficaram impressionados e também elogiaram o corpo de João. "Redondinho", escreveu uma internauta sobre o bumbum do famoso. "Queria ter a bunda redondinha que nem a do João Guilherme", disse outro. "A bunda do João Guilherme é muito bonita, além de um fofo Jotinha é um gostoso, elogiou uma terceira.

A bunda do João Guilherme é muito bonita, além de um fofo Jotinha é um gostoso.

