Isabelle é chamada ao confessionário e brothers se preocupam

No 21º Paredão do BBB 24 (Globo), Isabelle foi chamada ao confessionário na tarde deste sábado (13). Sem saber o motivo, os brothers se preocuparam com a sister.

O que aconteceu

A produção do BBB 24 chamou Isabelle ao confessionário, mas não revelou o porquê. Na área externa da casa, Matteus e Alane suspeitaram de atendimento médico e emergências familiares.

Depois de Isabelle voltar, Matteus também foi chamado ao confessionário, mas a sister não pôde revelar a dinâmica da qual participou. "Todo mundo vai participar. Acho que não posso falar. Coisa simples. Legal (...) De falar da tua participação aqui dentro e tal", disse.

Matteus: "A Isabelle tá bem?".



Alane: "Pois é, isso que eu tô pensando...".



Matteus: "Ela tá lá dentro [do confessionário]?".



Alane: "É".



Matteus: "Do nada?".



Alane: "É. A gente tava no quarto e chamaram ela".



Matteus: "Ela estava bem, falando contigo...?".



Alane: "Bem, normal. Fiquei preocupada. Já tem um tempinho, né? Dormi, acordei e ela ainda está lá".



Matteus: "Sim. Mas não deve ser nada demais. Tomara, Deus".

