Influenciadora com câncer agressivo aos 17 realiza sonho de se casar

A influencer Isabel Veloso, de 17 anos, realizou o sonho de se casar com Lucas Borbas na manhã deste sábado (14), no civil.

Zabéu, como é conhecida nas redes, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos e, depois de tentar diversos tipos de tratamentos, entrou em cuidados paliativos e recebeu dos médicos a notícia de que tem poucos meses de vida.

A cerimônia religiosa e recepção dos convidados está prevista para acontecer no dia 22 de abril.

O que aconteceu

Isabel se casou no civil. A influencer compartilhou diversas fotos da cerimônia, tanto nos stories quanto no feed do Instagram. "O civil veio!!!!", comentou em uma delas. Em outra postagem, ela explicou que a cerimônia e recepção dos convidados vai acontecer no dia 22.

Meu sonho sempre foi casar, desde criança. Acho que eu assistia àquelas novelas muito românticas, que o sonho da menina era sempre casar e ter uma família. Eu sempre me imaginava assim.

Isabel Veloso, em vídeo publicado nos stories

Quem é Isabel Veloso

Jovem tem câncer agressivo. Isabel Veloso foi diagnosticada com um câncer agressivo aos 15 anos. Depois de tentar diversos tipos de tratamentos —quimioterapia, transplante e medicações—, nada mais parecia fazer efeito. Ela conversou com médicos e entendeu que era hora de parar.

Não existem mais opções que façam efeito em mim, tentei de tudo. Poderia fazer quimioterapia, mas aquilo não iria mais me curar, apenas me fazer mal, sem proporcionar um bem-estar. Agora, com os cuidados paliativos, tenho qualidade de vida pelo menos.

Isabel Veloso, em entrevista ao UOL em março

Cuidados paliativos. Em entrevista ao UOL, Isabel detalhou seu diagnóstico e a decisão de parar com o tratamento. "Escolhi, mediante outros médicos que me aconselharam, incluindo minha médica de cuidados paliativos, parar com o tratamento com a hematologista, mas não escolhi ser uma paciente terminal", afirmou na época.