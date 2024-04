'Fez eu me sentir mais mulher': Maiara dá detalhes de cirurgia íntima

Maiara, 36, da dupla sertaneja com Maraisa, falou pela primeira vez sobre a realização de uma cirurgia íntima no "Sabadou", programa apresentado por Virginia Fonseca no SBT. Artista passou por uma ninfoplastia — procedimento que reduz os pequenos lábios vaginais.

O que disse Maiara

Fiz a cirurgia pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. Foi uma questão de estética. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher.

Maiara no "Sabadou", do SBT

A ninfoplastia — também conhecida como labioplastia — é um dos procedimentos íntimos mais comuns e é indicada para quem tem pequenos lábios muito grandes, evitando que eles se projetem para fora dos grandes lábios.

Assunto ainda é tabu, segundo Maiara. "Fiz pela questão visual, mas, fisiologicamente, foi a melhor coisa. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina."

Artista destacou ser importante buscar um médico de confiança para a realização do procedimento. "Já vi pessoas ansiosas com a questão estética, mas que acabam sofrendo com problemas após a cirurgia."

Cantora respondeu sobre o que espera de próximo relacionamento. "Um homem que me amasse, respeitasse, entendesse a minha carreira e os movimentos que temos que fazer e não brigasse comigo. Que fosse discreto e carinhoso, afinal sou muito de tato. Que quisesse uma filha, fosse um bom pai, me respeitasse como mulher e não me traísse. Que tivesse uma admiração por mim e que eu admirasse também."