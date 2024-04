A longa estrada de Edvana Carvalho até reconhecimento em 'Renascer' aos 55

Edvana Carvalho, 55, começou a fazer aulas de teatro na escola pública em que estudava aos 16. Hoje, quase 40 anos depois, aquela menina baiana conquista reconhecimento nacional ao interpretar Inácia no remake de "Renascer" — personagem que na versão original foi interpretada por Solange Couto e Chica Xavier.

A fiel escudeira de Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) emociona o público com cenas que enaltecem religiões de matriz africana, ancestralidade e sincretismo. Cenas ao lado de Pastor Livio (Breno da Matta) e Padre Santo (Chico Díaz) repercutiram nas últimas semanas.

Tem cenas que já leio o texto chorando. É tão forte. Mexe em mim porque sou uma mulher preta. A gente se emociona quando vai ensaiar, quando vai gravar, quando vai assistir. Na rua, o público se emociona contando e a gente se emociona tudo de novo. Um chororô danado, mas graças a Deus, um chororô positivo, de alegria e vitória... Não imaginava essa repercussão toda.

Edvana Carvalho

A longa estrada de Edvana

Vejo as pessoas dizerem na rede: 'Nossa! Que atriz fabulosa. Onde ela estava?' Tenho 55 anos e comecei no teatro aos 16. Já tenho uma longa estrada.

Edvana Carvalho

Natural de Salvador, Edvana participou da primeira formação do Bando de Teatro Olodum na década de 1990 — importante grupo teatral que ajudou a criar narrativas pretas para o teatro soteropolitano. Um dos maiores sucesso, a peça "Ó Paí, Ó", é um exemplo de como o bando ajudou a colocar atores pretos em cena e a população negra da cidade na plateia.

A peça "Ó Paí, Ó" se transformou em um sucesso, rodou o país e virou filme anos depois. "O filme explodiu. O povo brasileiro necessitava tanto se ver no cinema. Foi uma festa. Abriu as portas para os atores do bando no cinema e na TV."

Licenciada em Teatro pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e pós-graduada em Psicopedagogia, Edvana dá aula até hoje no Bando de Teatro Olodum e em escolas públicas. "Escolhi trabalhar em escola pública porque precisava dar voz e oportunidade a outras meninas de periferia como eu."

Essa cena de #Renascer foi uma verdadeira aula sobre fé e o sincretismo religioso na casa de cada brasileiro! Em um lindo diálogo, Pastor Lívio e Dona Inácia, mostraram que, com amor e respeito, diferentes crenças podem viver em absoluta harmonia.

A atriz enxerga a diversidade como "presente divino". "A [produtora de elenco] Marcela Bergamo, os diretores e [o auto] Bruno Luperi, neto do seu Benedito Ruy Barbosa, pensaram muito na diversidade. Pela primeira vez, a gente tem uma família preto-indígena. Isso é muito forte nos quilombos, no interior do país e nas cidades baianas. Muito feliz de fazer a mãe da Mel [Muzzilo, atriz], que é uma menina linda. Espero que ela seja protagonista de muitas novelas."

Edvana não esquece de frisar que tudo isso só é possível graças a atrizes negras que abriram portas lá atrás, como Chica Xavier. Em "Renascer", a atriz usa brinco similar ao usado pela veterana na década de 1990 para homenageá-la. "Foi uma forma que achei de ser grata a ela. Me emociono demais porque são mulheres que vieram antes, 'capinando' para eu poder estar aqui no horário nobre da Globo."