Dia do Beijo: veja os beijos mais polêmicos dos famosos, da TV e do cinema

Neste sábado (13) é celebrado o Dia Internacional do Beijo. E o beijo é uma das formas mais simbólicas de demonstrar carinho e afeto para alguém, além, claro, de desejo, prazer, excitação. Paixão quase unânime do ser humano, o ato de beijar na boca também é benéfico para a saúde com a liberação de hormônios, melhora o humor e ajuda a queimar calorias.

Seja beijo, beijinho, beijão, nada melhor que celebrar o Dia do Beijo beijando. E no universo dos famosos não é diferente, com beijos de todos os tipos.

Beijos que deram o que falar:

Britney e Madonna no VMA 2023

Britney e Madonna se beijando Imagem: Frank Micelotta/Getty Images

Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro em protesto contra a homofobia

Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro Imagem: Reprodução

Marcos Veras e Marcelo Serrado em protesto contra homofobia

Marcos Veras e Marcelo Serrado Imagem: Reprodução

Marcelo Adnet durante o Carnaval do Rio em 2024

Marcelo Adnet é flagrado beijando uma mulher no Carnaval na Sapucaí Imagem: Flagra Leo Dias/Coluna Lucas Pasin

Anitta beijou 24 bocas no clipe "Não perco meu tempo"

Anitta beijou várias bocas no videoclipe de "Não Perco meu Tempo" Imagem: Reprodução/Youtube

Bruno Cabrerizo não foi a primeira ator a beijar sua professora no "Dança", mas sem dúvidas foi um dos mais polêmicos do quadro do Domingão

Bruno Cabrerizo dá beijão em dançarina na Dança dos Famosos em 2023 Imagem: Reprodução/TV Globo

Beijos históricos do cinema e da TV

Mateus Solano e Thiago Fragoso em "Amor à Vida" (2015)

Mateus Solano e Thiago Fragoso em "Amor à Vida" (2013) Imagem: Reprodução

Adriane Galisteu dá beijo em Gugu durante o "Programa do Gugu" em 2013

Adriane Galisteu dá beijo em Gugu Imagem: Edu Moraes/Record

Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini protagonizaram vários beijos em "Laços de Família"

Edu e Helena deram muitos beijões em Laços de Família (2001) Imagem: Reprodução

Nanda Costa e Vladimir Brichta protagonizaram beijo histórico em "Amor de Mãe" ao usarem um acrílico devido o contexto da pandemia de covid-19

Érica e Davi em "Amor de Mãe" (2019) Imagem: Reprodução

Silvio Santos e Gilberto Gil deram selinho no Teleton em 2001

Silvio Santos e Gilberto Gil deram selinho no Teleton em 2001 Imagem: Reprodução

Hebe deixou como marca seus selinhos ao cumprimentar convidados de programas e sem dúvidas o mais famoso deles foi o em Rita Lee, que deu início a tradição da apresentadora — ambas as artista já morreram e fizeram história na cultura brasileira

Hebe Camargo e Rita Lee Imagem: Reprodução

Clark Gabel e Vivien Leigh em 'E o Vento Levou' (1939), clássico do cinema mundial

Clark Gabel e Vivien Leigh em 'E o Vento Levou' Imagem: Divulgação

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em 'Titanic' (1997)

O casal Rose e Jack em Titanic Imagem: Divulgação

Beijos do BBB 24

Após insistir, Matteus conseguiu beijar Isabelle na reta final do reality

BBB 24: Isabelle e Matteus trocam beijos durante festa Imagem: Reprodução/Globoplay

Antes, porém, Matteus beijou Deniziane

BBB24 Deniziane e Matteus se beijam Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna e MC Bin Laden